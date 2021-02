Mondiaux : Hauser championne du monde de la mass start, Simon 16eme

Pour la première fois de l'histoire des Championnats du monde de biathlon, l'hymne autrichien a résonné dans le ciel, ce dimanche à Pokljuka (Slovénie). Sacrée pour la première fois de sa carrière, sur la mass start, Lisa Theresa Hauser a apporté à son pays la toute première médaille d'or de son histoire dans des Mondiaux. Auteur de la course parfaite avec un 20 sur 20 au tir et un très bon temps de ski, l'Autrichienne, déjà deux fois médaillé depuis le début de la quinzaine (en argent sur la poursuite et le relais mixte), a terminé la compétition en beauté en damant le pion à la colonie norvégienne sous le soleil slovène. La seule concurrente du jour à signer un sans-faute sur le pas de tir a résisté jusqu'au bout à Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff (malgré trois erreurs au tir) et Marte Olsbu Roeiseland, qui se sont finalement expliquées lors d'un sprint acharné qui a vu les deux premières laisser leur compatriote au pied du podium.

Les Bleues n'ont pas existé

La reine de la dernière édition quitte donc Pokljuka sans la moindre médaille. Avec 19 sur 20 au tir, Lisa Vitozzi a, elle, été tout près de terminer sur le podium pour la première fois cette saison. Mais l'Italienne touchée par la pandémie de Covid-19 durant l'année s'est fait croquer par les Norvégiennes et doit se contenter de la 5eme place. Journée sans en revanche pour les Françaises. Julia Simon notamment. Pourtant dossard rouge de la spécialité après ces deux succès cet hiver, la biathlète des Saisies a comme ses compatriotes plombé ses chances d'entrée sur le premier tir (trois fautes). Elle termine 16eme, certes première Française de cette mass start, mais très loin d'Hauser.



CHAMPIONNATS DU MONDE (F) / POKLJUKA (SLOVÉNIE)

Mass start - Dimanche 21 février 2021

1- Lisa Theresa Hauser (AUT) en 36'05”7 (0 faute au tir)

2- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 21”7 (1)

3- Tiril Eckhoff à 23” (3)

4- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 23”6 (1)

5- Lisa Vittozzi (ITA) à 48”9 (1)

6- Franziska Preuss (ALL) à 52”6 (2)

7- Hanna Oeberg (SUE) à 57”7 (2)

8- Dorothea Wierer (ITA) à 1'05”3 (3)

9- Baiba Bendika (LET) à 1'14”3 (2)

10- Vanessa Hinz (ALL) à 1'21”2 (1)

...

16- Julia Simon (FRA) à 2'17”8 (4)

23- Anaïs Bescond (FRA) à 2'55”5 (3)

27- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 3'31”3 (5)

28- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 4'14”8 (7)