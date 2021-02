Mondiaux (H) : Pinturault seulement devancé par Crawford

Alexis Pinturault devant trois Autrichiens et trois Suisses avant le slalom. Comme chez les dames, ce combiné tant apprécié des skieurs mais beaucoup moins des diffuseurs, a offert un spectacle total et préservé tout suspense avant la seconde manche, le slalom ce lundi à 15h20. En attendant le dénouement, le skieur de Courchevel a déjà annoncé la couleur en prenant les commandes à l’issue de la 1ere manche, le super-G, couru en fin de matinée. Sur un nuage actuellement, le leader du classement général de la Coupe du Monde en passe de rejoindre Luc Alphand sur les tablettes s’est ainsi offert le luxe de devancer tous les cadors de la spécialité, y compris le champion du monde de la semaine dernière (il a également été sacré sur la descente) Vincent Kriechmayr, relégué à 22 centièmes. Matthias Mayer, champion olympique de la discipline à Pyeongchang en 2018, accuse, lui, 24 centièmes de retard sur un Pinturault encore monstrueux sur ce premier tracé. Dans la forme de sa vie, « Pintu », médaillé de bronze la semaine dernière sur ce même super-G, n’a pas hésité à prendre tous les risques sur cette Olimpia delle Tofane et cela a payé.

Pinturault : « Tout reste à faire sur le slalom »

Auteur d’un haut extraordinaire, il serait même déjà certain d’avoir la médaille d’or autour du cou et de conserver son trophée avant l’heure s’il n’avait pas perdu un temps précieux sur la dernière section. Tant pis pour le Français, champion du monde en titre eu quadruple vainqueur du globe du combiné, et tant mieux pour le suspense, qui demeure complet. D’autant que l’autre immense favori ce lundi le Suisse Loïc Meillard reste lui aussi parfaitement dans la course, avec un retard de 35 centièmes seulement avant le slalom. Pinturault en était parfaitement conscient après son passage. « C’était un bon run, il était important de ne pas se tromper. La neige était facile donc il fallait oser. Je suis devant, c’est toujours à mon avantage mais tout reste à faire sur le slalom et la piste a été bien préparée (elle a été injectée), donc c’est une bonne chose. » Et connaissant l'aisance de notre champion en slalom, il y a fort à penser que ce combiné vienne confirmer sa domination actuelle. Les deux autres Tricolores en lice Victor Muffat-Jeandet et Nils Allègre, respectivement 22eme et 25eme, viseront eux au mieux une place dans le Top 10. Mais cela sera très compliqué.



SKI ALPIN - MONDIAUX 2021 DE CORTINA D'AMPEZZO

Combiné messieurs - Lundi 15 février 2021

Classement de la 1ere manche - Super-G

1- Alexis Pinturault (FRA) en 1'20”03

2- Vincent Kriechmayr (AUT) à 0”22

3- Matthias Mayer (AUT) à 0”24

4- Marco Schwarz (AUT) à 0”32

5- Loïc Meillard (SUI) à 0”35

6- Luca Aerni (SUI) à 0”35

7- Gino Caviezel (SUI) à 0”48

8- Simon Jocher (ALL) à 0”58

9- Riccardo Tonetti (ITA) à 0”61

10- Trevor Philp (CAN) à 0”92

10- Kjetil Jansrud (NOR) à 0”92

...

22- Victor Muffat-Jeandet (FRA) à 1”92

25- Nils Allègre (FRA) à 2”01