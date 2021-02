Mondiaux (F) : Sixième sacre mondial pour Shiffrin !

Sixième sacre mondial pour Mikaela Shiffrin (25 ans). Le tout premier en combiné alpin pour la championne américaine. Et pour cause, puisque la native de Vail avait décidé pour la première fois cette année de s'aligner sur le combiné dames, disputé lundi à Cortina d'Ampezzo sous la forme d'une première manche en super-G et d'une seconde en slalom. Et elle a bien fait d'ajouté le combiné à son programme. Troisième sur le premier tracé dans la matinée avec le dossard 28, Shiffrin n'a laissé aucune chance à ses concurrentes sur son terrain préféré. Meilleur temps de ce slalom en 45”05 devant Petra Vlhova (45”57) et Michelle Gisin (45”74), la reine de la discipline a devancé dans le même ordre ses deux rivales sur le podium final de ce combiné. Sur la neige glacée, Shiffrin a réussi la course parfaite pour succéder au palmarès à la Suissesse Wendy Holdener, double tenante du titre mais éjectée dès les premiers piquets lundi par ce slalom très court et pas très raide qui a fait des ravages (seulement neuf classées après les quinze premières partantes).

Shiffrin devant Vlhova et Gisin

C'est d'ailleurs sur une faute similaire à celle de la double vainqueur sortante que Federica Brignone, meilleur temps du super-G, a vu s'envoler d'entrée ses illusions, tandis que sa compatriote Elena Curtoni, deuxième de la première manche, réussissait, elle, à aller au bout, mais avec plus de deux secondes de retard sur Shiffrin à l'arrivée. En réalité, seules Vlhova et Gisin pouvaient contester ce sacre annoncé de l'Américaine pour son premier combiné dans des Championnats du Monde. La Slovaque, après s'être fait une frayeur dès les premiers piquets en croisant ses skis, a retrouvé du rythme ensuite. Elle a même terminé fort la dernière section. Toutefois, si elle peut se vanter d'être la seule concurrente de l'après-midi avec Gisin à terminer dans la même seconde que Shiffrin, elle échoue encore à la deuxième place. Vlhova, nettement dominée par Shiffrin dans les deux manches, pourra se consoler avec la médaille d'argent. Gisin, qui complète le podium à 3 centièmes de la Slovaque, peut regretter cette erreur sur le bas qui lui coûte cher. Laura Gauche, seule Française à ne pas être partie à la faute lors de cette seconde manche (Tiffany Roux a enfourché), se classe dans le Top 10, à la 7eme place.



Pour revivre le super-G, cliquez ici



SKI ALPIN - MONDIAUX 2021 DE CORTINA D'AMPEZZO

Combiné dames - Lundi 15 février 2021

Classement final après le slalom

1- Mikaela Shiffrin (USA) en 2'07”22

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0”86

3- Michelle Gisin (SUI) à 0”89

4- Elena Curtoni (ITA) à 2”35

5- Ramona Siebenhofer (AUT) à 2”81

6- Marta Bassino (ITA) à 3”54

7- Laura Gauché (FRA) à 3”64

8- Ester Ledecka (RTC) à 4”12

9- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 4”93

10- Marusa Ferk (SLO) à 5”04



Classement de la 1ere manche - Super-G

1- Federica Brignone (ITA) en 1'22”11

2- Elena Curtoni (ITA) à 0”01

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0”06

4- Ester Ledecka (RTC) à 0”16

5- Michelle Gisin (SUI) à 0”26

6- Kajsa Vickhoff Lie (NOR) à 0”32

7- Petra Vlhova (SLQ) à 0”40

8- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0”47

9- Marusa Ferk (SLO) à 0”67

9- Jasmina Suter (SUI) à 0”67

...

16- Laura Gauche (FRA) à 1”18

28- Tifany Roux (FRA) à 3”44



PS : Lors de la seconde manche, le slalom, les skieuses se sont élancés dans l'ordre du classement de la 1ere manche, le super-G, et non dans l'ordre inverse du Top 30 sur le premier tracé comme c'était le cas auparavant.