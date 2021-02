Les favorites au rendez-vous, un suspense qui reste total avant le slalom et les Italiennes qui remettent les pendules à l'heure sur cette piste Olimpia delle Tofane qu'elles connaissent par coeur. La 1ere manche du combiné dames des Mondiaux, ce lundi à Cortina d'Ampezzo, a tenu toutes ses promesses. Elle a surtout marqué le réveil de Federica Brignone, passée à côté de sa première semaine et qui a manifestement tenu à rappeler qu'il fallait toujours compter avec elle malgré tout. Grande favorite pour la médaille d'or au même titre que Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova et Michelle Gisin, la Milanaise a donné le ton et signé le meilleur temps de ce premier tracé pour un centième de seconde seulement devant sa compatriote Elena Curtoni. Shiffrin, bronzée sur le super-G de la semaine dernière, se trouve parfaitement en embuscade, avec de nouveau la troisième place sur cette 1ere manche, à seulement 6 centièmes de Brignone.

Gisin dans le coup, compliqué pour Holdener

La Suissesse Michelle Gisin, elle aussi attendue au tournant, peut également rêver de la victoire. Elle s'élancera en 5eme position du slalom de lundi après-midi, avec 26 centièmes de retard sur l'Italienne. Vlhova, elle, devra livrer l'un des meilleurs slaloms de sa vie pour espérer l'emporter, puisqu'elle accuse tout de même 40 centièmes de retard après la 1ere manche. Mais cela ne fait pas peur à la Slovaque leader du classement général de la Coupe du Monde et deuxième du combiné lors des derniers Mondiaux. Pour Wendy Holdener, 14eme à près d'une seconde (0”97), le coup semble injouable. La Suissesse, double tenante du titre, doit d'ores et déjà s'attendre à abandonner son trophée. Côté français, la mieux classée de nos représentantes Laura Gauche a réalisé le 16eme temps.



SKI ALPIN - MONDIAUX 2021 DE CORTINA D'AMPEZZO

Combiné dames - Lundi 15 février 2021

Classement de la 1ere manche - Super-G

1- Federica Brignone (ITA) en 1'22”11

2- Elena Curtoni (ITA) à 0”01

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 0”06

4- Ester Ledecka (RTC) à 0”16

5- Michelle Gisin (SUI) à 0”26

6- Kajsa Vickhoff Lie (NOR) à 0”32

7- Petra Vlhova (SLQ) à 0”40

8- Ragnhild Mowinckel (NOR) à 0”47

9- Marusa Ferk (SLO) à 0”67

9- Jasmina Suter (SUI) à 0”67

...

16- Laura Gauche (FRA) à 1”18

28- Tifany Roux (FRA) à 3”44



PS : Lors de la seconde manche, le slalom, à 14h10, les skieuses s'élanceront dans l'ordre du classement de la 1ere manche, le super-G, et non dans l'ordre inverse du Top 30 sur le premier tracé comme c'était le cas auparavant.