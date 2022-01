Mondiaux 2023 : L'Eclipse a fait une belle impression à Lindsey Vonn

Ski alpin / Courchevel-Méribel 2023 : Lindsey Vonn et Johan Eliasch ont découvert la piste de « L’Eclipse »https://t.co/fYUZWdsWvu pic.twitter.com/UyaaJ5Oe9R

— Ski Chrono (@Ski_Chrono) January 1, 2022

Vonn : « Elle a l’air vraiment difficile ! »

Courchevel et Méribel sont déjà dans la dernière ligne droite. Les deux stations de la Tarentaise accueilleront du 6 au 19 février 2023 la 47eme édition des championnats du monde de ski alpin. Pour cette occasion, la station représentée au plus haut niveau par Alexis Pinturault a mis les petits plats dans les grands. Installée pas très loin du Col de la Loze désormais rendu célèbre par le Tour de France, la piste baptisée Eclipse a été construite de toute pièce pour l’événement et impressionne déjà par les chiffres qui y sont liés. Longue de 3200 mètres avec une pente moyenne à 30% et un dénivelé proche des 1000 mètres, la dernière née des pistes de Courchevel est déjà comparée à la Stelvio de Bormio ou à la légendaire Streif de Kitzbühel. Alors que la fine fleur du ski alpin mondial pourra s’y frotter en mars prochain à l’occasion des finales de la Coupe du Monde, une délégation emmenée par le président de la Fédération Internationale de ski Johan Eliasch a récemment pu avoir un avant-goût.A cette délégation s’est également jointe une certaine Lindsay Vonn. Sacrée championne du monde de descente et de Super-G la dernière fois que la France avait accueilli les Mondiaux, à Val d’Isère en 2009, l’Américaine a pu s’essayer à ce que proposera l’Eclipse aux meilleurs skieurs de la Coupe du Monde, elle qui a toujours rêvé de se mesurer directement aux hommes en compétition. Et les premières impressions de la native de Saint Paul sont enthousiastes. « Je viens de descendre la piste de l'Eclipse et j'ai fait beaucoup de repérages et inspections, elle a l'air vraiment difficile, a-t-elle confié dans des propos recueillis par SkiChrono. J'ai hâte de voir les hommes et les femmes skier ici pour les championnats du monde et pour les finales, ça va être assez incroyable. Le travail fait sur cette piste est remarquable. » Des propos qui devraient allécher des skieurs tels Dominik Paris ou Beat Feuz, qui ont déjà brillé par le passé sur des pistes aux caractéristiques proches de l’Eclipse.