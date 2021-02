Mondiaux 2021 (H) : L'individuel remporté par Sturla Holm Laegreid, Quentin Fillon Maillet quatrième

Sturla Holm Laegreid a tout d’un grand en devenir. Le Norvégien, à quasiment 24 ans, s’est offert son premier titre personnel de champion du monde sur l’individuel après avoir remporté le relais mixte avec sa nation. Sur un exercice dans lequel la précision au tir est tout aussi importante que la vitesse sur les skis, le natif de Bærum a été un des cinq partants à signer un sans-faute au tir et il fallait bien ça pour s’installer à la première place sur la ligne d’arrivée. Car, parti avec le dossard 21, son compatriote Johannes Dale s’est très tôt installé au sommet du classement malgré une faute face aux cibles. Ce dernier, à ce moment de la course, avait lui-même délogé un Quentin Fillon Maillet qui n’a vraiment pas démérité mais pourra avoir des regrets d'avoir laissé échapper une médaille. En effet, le Français s’est montré intouchable sur les skis avec le meilleur temps mais les deux minutes de pénalité liées à se deux fautes au tir couché l’ont fait reculer dans la hiérarchie et, après avoir un temps avoir espéré finir sur le podium, a échoué à son pied avec la quatrième place. La domination de Sturla Holm Laegreid, qui a été le plus rapide face aux cibles, n’a été contestée que par un seul de ses adversaires.

J.T.Boe hors du podium, la surprise Khalili

Egalement auteur d’un 20/20 au tir, Arnd Peiffer a toutefois été handicapé par un temps de ski insuffisant pour prendre le meilleur sur Sturla Holm Laegreid, qui succède au palmarès à un certain Martin Fourcade. Si Quentin Fillon Maillet a pris la quatrième place, c’est au terme d’un duel à distance avec Johannes Thingnes Boe. Le Norvégien, qui n’a toujours pas remporté de titre personnel lors de ces championnats du monde de Pokljuka, a payé cher ses deux fautes au tir. Auteur du deuxième temps de ski à six dixièmes de seconde du Français, le numéro 1 mondial doit se contenter de la cinquième place sur cet individuel à plus d’une minute de son compatriote. Mais la belle surprise de cette course restera le Russe Said Karimulla Khalili. Le biathlète de 22 ans, dont le meilleur résultat en carrière restait une 25eme place lors de la poursuite de Kontiolahti lors de la saison 2019-2020, fait partie du groupe restreint à avoir signé un sans-faute et, avec son dossard 96, a pris la cinquième place à un peu moins de deux minutes. Le Russe devance Simon Eder d’un peu moins de quinze secondes pour finir aux portes du Top 5 de cette avant-dernière épreuve individuelle de ces Mondiaux.

Mauvais jour pour Jacquelin

Restant sur sa démonstration lors de la poursuite, Emilien Jacquelin n’a pas été autant en réussite face aux cibles. Le Français a, en effet, laissé deux balles en chemin et doit se contenter de la treizième place finale à quasiment trois minutes de Sturla Holm Laegreid, ayant été handicapé par un matériel qui n’était pas parfaitement adapté aux conditions de neige à Pokljuka. Médaillé d’argent sur le sprint, Simon Desthieux a également connu un jour sans lors de cet individuel. Ayant manqué quatre cibles, le natif de Belley prend la 28eme place à un peu plus de quatre minutes de la marque de référence. Alors que son frère Florent Claude, qui représente la Belgique, a réalisé une belle performance avec une faute au tir et la 20eme place, Fabien Claude est passé à côté avec, lui-aussi, quatre fautes au tir et un retard de plus de cinq minutes sur Sturla Holm Laegreid. Une performance en demi-teinte pour une équipe de France moins en vue qu’en début de championnats du monde mais qui aura l’occasion de se reprendre dès ce jeudi avec le relais mixte simple et une paire composée d’Antonin Guigonnat et Julia Simon. La Norvège, pour sa part, peut fêter son quatrième titre dans ces Mondiaux 2021 et ne compte sans doute pas s’arrêter là alors que Sturla Holm Laegreid s’offre également le petit Globe de Cristal de l’individuel.



BIATHLON - MONDIAUX 2021 / INDIVIDUEL (H)

Classement final - Mercredi 17 février 2021

1- Sturla Holm Laegreid (NOR) en 49’27’’6 (0 fautes au tir)

2- Arnd Peiffer (ALL) à 16’’9 (0)

3- Johannes Dale (NOR) à 40’’9 (1)

4- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1’12’’9 (2)

5- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 1’13’’5 (2)

6- Said Karimulla Khalili (RUS) à 1’45’’3 (0)

7- Simon Eder (AUT) à 1’59’’7 (1)

8- Benedikt Doll (ALL) à 2’06’’9 (2)

9- Artem Pryma (UKR) à 2’31’’2 (1)

10- Roman Rees (ALL) à 2’31’’6 (1)

...

13- Emilien Jacquelin (FRA) à 2’46’’9 (2)

...

28- Simon Desthieux (FRA) à 4’23’’9 (4)

...

41- Fabien Claude (FRA) à 5’03’’4 (4)

...



Classement général de la Coupe du Monde (après 18 épreuves)

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) 837 points

2- Sturla Holm Laegreid (NOR) 779

3- Johannes Dale (NOR) 666

4- Quentin Fillon Maillet (FRA) 630

5- Tarjei Boe (NOR) 625

...



Classement de la Coupe du Monde de l’Individuel (après 3 épreuves)

1- Sturla Holm Laegreid (NOR) 120 points

2- Johannes Thingnes Boe (NOR) 94

3- Alexander Loginov (RUS) 91

4- Quentin Fillon Maillet (FRA) 91

5- Arnd Peiffer (ALL) 84

...



Les épreuves des championnats du monde sont comptabilisées par l’IBU comme des manches de Coupe du Monde.