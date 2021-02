Mondiaux 2021 (H) : Le sprint dominé par Ponsiluoma, Desthieux et Jacquelin sur le podium

Plus d’informations à suivre...



BIATHLON - MONDIAUX 2021 / SPRINT (H)

Classement final - Vendredi 12 février 2021

1- Martin Ponsiluoma (SUE) en 20’12’’1 (0 fautes au tir)

2- Simon Desthieux (FRA) à 11’’2 (0)

3- Emilien Jacquelin (FRA) à 12’’9 (1)

4- Johannes Dale (NOR) à 22’’4 (1)

5- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 22’’5 (2)

6- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 23’’9 (1)

7- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 25’’7 (0)

8- Sebastian Samuelsson (SUE) à 26’’7 (1)

9- Tarjei Boe (NOR) à 28’’2 (1)

10- Eduard Latypov (RUS) à 33’’3 (1)

...

14- Antonin Guigonnat (FRA) à 49’’0 (1)

...

41- Fabien Claude (FRA) à 1’46’’0 (3)

...