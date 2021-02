Mondiaux 2021 (H) : Kriechmayr remporte le Super-G, Pinturault troisième

SKI ALPIN - MONDIAUX 2021 DE CORTINA D'AMPEZZO

Super-G hommes - Jeudi 11 février 2021

1- Vincent Kriechmayr (AUT), en 1'19”41

2- Romed Baumann (ALL) à 0”07

3- Alexis Pinturault (FRA), à 0”38

4- Brodie Seger (CAN), à 0”42

5- Dominik Paris (ITA), à 0”55

6- Matthias Mayer (AUT), à 0”60

7- Matthieu Bailet (FRA), à 0”72

8- Travis Ganong (USA), à 0”75

9- Andreas Sander (ALL), à 0”88

10- Beat Feuz (SUI), à 0”93

...

21- Nils Allègre (FRA), à 1”93