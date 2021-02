Le compteur de médailles est débloqué pour l’équipe de France de biathlon. Mais, à l’image du sprint des Mondiaux 2020 à Antholz-Anterselva, les Bleus prennent les deuxième et troisième place. Sur l’exigeante piste de Pokljuka, il fallait être autant précis carabine en mains que rapide sur les skis pour espérer prendre place sur le podium du sprint masculin des Mondiaux 2021, première épreuve individuelle au programme. Cet équilibre, c’est Martin Ponsiluoma qui a su le trouver au mieux. Auteur du septième temps de ski, le Suédois a été l’un des plus rapides face aux cibles, qu’il est parvenu à toutes blanchir. Parti avec le dossard 6, le natif d’Östersund s’est ainsi très tôt installé au sommet du classement et a vu tous ses rivaux venir se casser les dents sur sa référence. Le premier d’entre eux a été Sturla Holm Laegreid, révélation de cette saison 2020-2021 de Coupe du Monde. Le Norvégien, pourtant auteur d’un sans-faute au tir, a concédé près de 26 secondes à Martin Ponsiluoma et a donné le ton d’une équipe de Norvège qui a, tout simplement, manqué le coche contrairement à l’équipe de France.

Desthieux et Jacquelin lancent les Bleus

Après un relais mixte décevant, conclu avec la cinquième place, les Bleus ont fait mieux que relever la tête. Moins à l’aise sur le skis qu’avec la carabine, Simon Desthieux a su tout donner dans le dernier tour pour aller arracher la deuxième place, à onze secondes de Martin Ponsiluoma, des mains d’Emilien Jacquelin. Troisième temps sur les skis, le Grenoblois pourra regretter cette balle manquée sur le tir couché qui l’a fait chuter dans la hiérarchie avant, patiemment, de remonter pour s’installer au deuxième rang du classement avant le passage de son compatriote. Des regrets, Quentin Fillon Maillet pourra également en avoir. Quatrième meilleur temps de skis à quelques dixièmes de seconde d’Emilien Jacquelin, le natif de Champagnole a également manqué une cible au moment du tir couché. Plus agressif sur le deuxième tir et résistant dans le dernier tour, ce dernier prend la sixième place avec un peu moins de 24 secondes de retard sur Martin Ponsiluoma. Un tir groupé tricolore qui peut permettre de viser une nouvelle médaille ce dimanche lors de la poursuite. Antonin Guigonnat, malgré une faute au tir, prend la 14eme place alors que Fabien Claude, loin du compte, termine 37eme.

Les Norvégiens loin du compte

Entre le troisième Emilien Jacquelin et le sixième Quentin Fillon Maillet, on retrouve une des déceptions de ce sprint, les Norvégiens. En effet, si Johannes Thingnes Boe a été de très loin le plus rapide sur les skis, le numéro 1 mondial a failli face aux cibles avec deux fautes et beaucoup de temps laissé en chemin. A tel point que Johannes Dale, qui a un temps de ski supérieur à celui de son compatriote de quasiment 22 secondes, le devance pour la quatrième place pour un dixième de seconde. Sturla Holm Laegreid prend, pour sa part, la septième place finale devant Sebastian Samuelsson et Tarjei Boe. Tenant du titre du sprint, Aleksandr Loginov a, pour sa part, connu un jour sans. Le Russe, qui évolue sous la bannière de sa fédération et non pas de son pays, n’a pris que la 26eme place à plus d’une minute avec deux fautes au tir. Avec un Top 10 ramassé en seulement 33 secondes, la poursuite s’annonce véritablement animée, avec une équipe de Norvège qui sera à n’en pas douter très revancharde alors qu’Emilien Jacquelin voudra défendre bec et ongles le titre mondial acquis l’an passé en terre italienne.



BIATHLON - MONDIAUX 2021 / SPRINT (H)

Classement final - Vendredi 12 février 2021

1- Martin Ponsiluoma (SUE) en 20’12’’1 (0 fautes au tir)

2- Simon Desthieux (FRA) à 11’’2 (0)

3- Emilien Jacquelin (FRA) à 12’’9 (1)

4- Johannes Dale (NOR) à 22’’4 (1)

5- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 22’’5 (2)

6- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 23’’9 (1)

7- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 25’’7 (0)

8- Sebastian Samuelsson (SUE) à 26’’7 (1)

9- Tarjei Boe (NOR) à 28’’2 (1)

10- Eduard Latypov (RUS) à 33’’3 (1)

...

14- Antonin Guigonnat (FRA) à 49’’0 (1)

...

41- Fabien Claude (FRA) à 1’46’’0 (3)

...



Classement général de la Coupe du Monde (après 16 épreuves)

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) 749 points

2- Sturla Holm Laegreid (NOR) 681

3- Tarjei Boe (NOR) 598

4- Johannes Dale (NOR) 588

5- Quentin Fillon Maillet (FRA) 544

...



Classement de la Coupe du Monde de sprint (après 7 épreuves)

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) 359 points

2- Johannes Dale (NOR) 301

3- Sturla Holm Laegreid (NOR) 272

4- Martin Ponsiluoma (SUE) 268

5- Tarjei Boe (NOR) 257

...

7- Quentin Fillon Maillet (FRA) 211

...



Les épreuves des championnats du monde de biathlon sont comptabilisées comme étant également des manches de la Coupe du Monde.