Mondiaux 2021 : Finale du concours général pour Héduit et Serber, Tommasone a échoué au cheval d'arçons

[Championnats du monde GAM/GAF]

Carolann Héduit et Célia Serber, 8e et 18e, sont qualifiées pour leur première finale mondiale, celle du concours général. 😍👏🇫🇷

Coline Devillard se positionne en tant que 2e réserviste de la finale du saut.

➕ d'infos >

— Fédération Française de Gymnastique (@ffgymnastique) October 19, 2021

Tommasone passe à côté

L’équipe de France de gymnastique est passée par toutes les émotions à Kitakyushu. Ayant fait le déplacement au Japon en très petit comité pour ces championnats du monde, les Bleus ont connu des résultats mitigés à l’issue des qualifications disputées en ce début de semaine. Avec un total de 52,765 points sur l’ensemble des quatre agrès du concours général, Carolann Héduit a pris la huitième place et disputera la finale programmée ce jeudi. Toutefois, l’Angevine ne sera pas la seule au rendez-vous. 18eme du classement avec un score total de 50,499 points, Célia Serber fait également partie des 24 gymnastes qui s’affronteront pour le titre mondial. Des qualifications qui ont été nettement dominées par la Russe Angelina Melnikova (57,065 points) devant les Américaine Leanne Wong (55,749) et Kayla di Cello (55,700). Engagée sur le saut de cheval et la poutre, Coline Devillard n’a pris que respectivement la 10eme place (13,450 points) et 49eme place (11,300 points).Des résultats qui ne lui permettent pas de se qualifier directement pour une finale par appareils, tout comme pour ses compatriotes. La native de Saint-Vallier sera tout de même deuxième réserviste pour la finale du saut. Côté masculin, Cyril Tommasone est passé à côté de ses qualifications au cheval d’arçons, seul agrès sur lequel il était engagé. L’unique représentant français chez les hommes a été victime d’une chute lors de son passage. Un erreur que les juges ont sanctionné. Avec un score total de seulement 13,333 points, le Tricolore prend la 12eme place de ces qualifications et se retrouve d’ores-et-déjà hors course pour une place en finale avant la deuxième journée de ces qualifications ce mercredi. Les Chinois Hao Weng (15,600 points) et Boheng Zhang (14,666 points) ont dominé la première journée des qualifications au cheval d’arçons.