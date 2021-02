Mondiaux 2021 (F) : Liensberger devant, Noens dans le top 10 de la première manche du slalom

Katharina Liensberger a passé son samedi matin dans le fauteuil de leader du slalom femmes des championnats du monde de ski alpin. Partie avec son dossard numéro 1, elle a réalisé un chrono de référence qui a tenu toute la matinée. 107 participantes ont tenté de faire mieux que ses 48”48. Elles ont toutes échoué à au moins trois dixièmes. Déjà médaillée à deux reprises lors des Mondiaux (or en parallèle, bronze en géant), l'Autrichienne est bien partie pour monter sur le podium pour la troisième fois de la semaine. Sa principale rivale dans la course au titre sera Petra Vlhova. La Slovaque, a limité la casse en ne finissant qu'à trois dixièmes de la première. Il n'y a que la skieuse en tête du classement général de la Coupe du Monde de la spécialité qui a terminé à moins d'une seconde de Katharina Liensberger. La Suissesse Wendy Holdener complète le podium provisoire. Elle a presque une seconde de retard sur Petra Vlhova. Derrière elle, on retrouve Mikaela Shiffrin qui a déçu comme plusieurs autres favorites. L'Américaine a concédé 1”30 à la première. Michelle Gisin et Federica Brignone ont notamment chuté. C'est aussi le cas de Doriane Escané. Le camp français peut quand même avoir le sourire grâce à la performance de Nastasia Noens. La Niçoise a terminée dans le top 10 de la première manche. Même si elle a deux secondes de retard sur la tête de la course et 76 centièmes sur le podium, cette matinée achevée à la neuvième place est très encourageante pour elle. La Tricolore peut espérer une place dans le top 10 et réaliser le meilleur résultat de sa saison lors des Championnats du Monde.



SKI ALPIN - CHAMPIONNATS DU MONDE

Slalom dames - Samedi 20 février 2021

Classement de la 1ere manche

1- Katharina Liensberger (AUT) en 48”48

2- Petra Vlhova (SVQ) à 0”30

3- Wendy Holdener (SUI) à 1”24

4- Mikaela Shiffrin (USA) à 1”30

5- Ana Bucik (SLO) à 1”39

6- Camille Rast (SUI) à 1”67

7- Lena Dürr (ALL) à 1”96

8- Asa Ando (JAP) à 1”97

9- Nastasia Noens (FRA) à 2”02

10- Emelie Wikstroem (SUE) à 2”03

...

NF- Doriane Escané (FRA)