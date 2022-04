Mondial (F/D1) : Les Bleues remportent leur premier match face à la Slovaquie

FIN DU MATCH 🚨

Nos Bleues réussissent joliment leur entrée dans ce Mondial D1A avec un blanchissage face à la Slovaquie 🇸🇰🔥



Elles nous ont fait plaisir 😍



Prochain duel ce mercredi à 19h30 contre les Pays-Bas 🇳🇱⚔️#FRASVK #HockeyFrance pic.twitter.com/dbk1eSEIHm



— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) April 25, 2022

Les Bleues n’ont jamais réduit la pression

HOCKEY SUR GLACE - MONDIAL DIVISION 1 (F) / GROUPE A

2eme journée - Lundi 25 avril 2022

Classement

Les Bleues ont fait s’enthousiasmer le public d’Angers. Reléguées dans le Groupe A de la Division 1 après avoir terminé à la dixième et dernière place de l’élite lors du Mondial 2019 et après deux annulations successives à cause du coronavirus, les joueuses de Grégory Tarlé ont l’avantage du terrain pour espérer remonter au plus haut niveau. Un championnat du monde que les Tricolores ont entamé de la meilleure des manières sur la glace de l’IceParc face à une équipe de Slovaquie récemment croisée lors du Tournoi de Qualification Olympique. Il n’a fallu attendre qu’un peu plus de dix minutes pour voir les Bleues prendre l’avantage. Lancée par Lore Baudrit, Chloé Aurard est allée tromper la vigilance d’Andrea Orolinova. La gardienne slovaque n’a pas eu le temps de reprendre son souffle que l’équipe de France est parvenu à faire le break.En effet, à peine deux minutes après l’ouverture du score, Lore Baudrit et Léa Villiot ont permis à Marion Allemoz d’inscrire le deuxième but tricolore. Cette dernière s’est même offert un doublé quatre minutes après la reprise en deuxième période. Chloé Aurard et Lore Baudrit se sont alors chargées d’ouvrir la voie à leur coéquipière. Autant les Bleues que les Slovaques se sont alors montrées indisciplinées mais les périodes de supériorité numérique n’ont pas permis au score d’évoluer. Mais c’est une double supériorité numérique consécutives aux fautes de Janka Hlinkova et Tatiana Korenkova qui a facilité le jeu offensif des Françaiss. Léa Villiot et Chloé Aurard ont trouvé Estelle Duvin, qui a mis un terme au suspense dans cette rencontre. Avec cette nette victoire (4-0), les Bleues prennent un bon départ qu’il faudra confirmer ce mercredi face aux Pays-Bas.- Pays-Bas : 7-1- Slovaquie : 4-0Exempt : AutricheFrance 3Autriche 2Pays-Bas 1Slovaquie 0L’équipe qui terminera à la première place sera promue dans l’élite. Celle qui terminera dernière sera reléguée dans le Groupe B de la Division 1.