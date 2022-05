Mondial 2023 (H) : Saint-Pétersbourg remplacée par Tampere et Riga

The 2023 #IIHFWorlds will be held in 🇫🇮 Tampere and 🇱🇻Riga!

And for the following years in:

🇨🇿 2024: Prague & Ostrava (Czechia)

🇸🇪 🇩🇰 2025: Stockholm (Sweden) & Herning (Denmark)

🇨🇭2026: Zurich & Fribourg (Switzerland)



More: https://t.co/xGfNBCYs0e@leijonat @lhf_lv pic.twitter.com/Ss8mkMg1qv



— IIHF (@IIHFHockey) May 27, 2022

La Suisse va renouer avec le Mondial en 2026

L’IIHF a décidé de faire confiance à des partenaires fiables. Alors qu’Helsinki et Tampere ont accueilli l’édition 2022 du championnat du monde masculin, les plans pour 2023 devaient être revus. En effet, la ville russe de Saint-Pétersbourg avait été désignée de longue date pour accueillir la compétition. Or, dans le contexte international actuel lié à l’invasion de l’Ukraine, la Fédération Internationale de hockey sur glace (IIHF) devait à nouveau désigner des hôtes pour le prochain Mondial. Alors qu’une candidature commune de Budapest et Ljubljana n’a pas pu être mené à bien par manque de garanties venant du gouvernement hongrois, l’IIHF a décidé d’utiliser l’expérience des hôtes des deux derniers mondiaux. En effet, la ville finlandaise de Tampere et la capitale de la Lettonie Riga ont été désignées ce vendredi lors du Congrès annuel de la fédération. « Nous nous réjouissons de votre confiance et nous sommes prêts à accueillir le Mondial dans les meilleures conditions pour les équipes et la meilleure atmosphère pour les fans », a confié dans un communiqué Aigars Kalvitis, président de la Fédération Lituanienne de hockey sur glace.Alors que Prague et Ostrava accueilleront le Mondial en 2024 en République tchèque suivies par Stockholm et Herning, qui partageront la compétition entre la Suède et le Danemark, l’IIHF s’est penchée sur l’organisation du championnat du monde 2026. Alors que le Kazakhstan a retiré sa candidature en amont du Congrès, aucun vote n’a été nécessaire. La candidature des villes suisses de Zürich, avec un salle de 11 200 places dont l’ouverture est prévue courant 2022 et de Fribourg, dont la salle proposera 7 100 places, a été accepté avec un tournoi qui aura lieu du 15 au 31 mai 2026. Une désignation qui intervient alors que la Suisse n’a pas pu organiser l’édition 2020 à Zürich et Lausanne en raison de la crise sanitaire. La Confédération Helvétique va ainsi accueillir l’événement phare du hockey sur glace international pour la première fois depuis 2009 et un tournoi organisé à Berne et Zürich. Ce sera la onzième fois que le titre mondial se jouera sur le sol suisse.