Mondial 2022 (H) : Victoire à l'arraché des Bleus face à l'Italie

ÇA SENT BOOOOON LE MAINTIEN !

C’était dur, très dur, mais on l’a gagné 🥳🥳🥳 #FRAITA | #MissionBleue pic.twitter.com/W48IKh3mEl



— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) May 18, 2022

Treille et Gallet sauvent les Bleus

HOCKEY SUR GLACE - MONDIAL 2022 (H) / GROUPE A

Mercredi 18 mai

Classement du Groupe A

Les Bleus ont joué à se faire peur ! Après avoir chuté de haute lutte face à l'Allemagne, les joueurs de Philippe Bozon devaient se reprendre face à l’Italie pour maximiser leurs chances de maintien dans l’élite du hockey sur glace mondial. L’entame de match a vu les deux formations conserver leurs cages respectives inviolées mais les pénalités se sont multipliées et c’est après la sortie de Peter Spornberger pour avoir accroché un joueur français avec sa crosse. En infériorité numérique, la Squadra Azzurra a trouvé la faille dans la défense tricolore. Après une perte de palet de Florian Chakhachvili, Luca Frigo a pris à revers les Bleus pour aller tromper Henry-Corentin Buysse. Les Bleus ont poussé mais Anthony Rech a trouvé le poteau puis Louis Boudon a calé face à Andreas Bernard alors que le gardien tricolore a sauvé son équipe sur un tir à bout portant. L’entame de deuxième période a vu les Bleus essayer de se reprendre, sans tromper le gardien adverse.En effet, Alexandre Texier, Yohann Auvitu, Guillaume Leclerc ou encore Anthony Rech se sont essayés tout au long de la deuxième période le tableau d’affichage n’a pas bougé. En manque de discipline, les Tricolores ont vu Alexandre Texier puis Hugo Gallet quitter la glace pour deux minutes mais la défense tricolore et Henry-Corentin Buysse ont tenu bon. A un peu moins de deux minutes du terme de la rencontre, Philippe Bozon a joué son va-tout et fait sortir son gardien pour jouer en supériorité numérique. Une prise de risque qui s’est avérée payante. Sur des assistances de Damien Fleury et Yohan Auvitu, Sacha Treille n’a laissé aucune chance à Andreas Bernard et a emmené les deux formations en prolongation. Un temps de jeu supplémentaire qui n’a finalement duré que… 64 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à l’attaque tricolore pour se mettre en place. Sur une passe de Tim Bozon, Hugo Gallet offre deux points précieux aux Bleus (2-1 ap), qui creusent l’écart sur le Kazakhstan, actuel dernier du Groupe A, dans la course au maintien dans l’élite.-Italie : 2-1 (ap)Suisse - SlovaquieFrance 5Slovaquie 3Italie 1Kazakhstan 0