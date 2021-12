Mass Start du Grand Bornand (H) : Doublé français avec Jacquelin vainqueur devant Fillon Maillet

Emilien Jacquelin termine l’année 2021 en fanfare ! Alors que ses deux seules victoires étaient dans le cadre des championnats du monde, le Grenoblois a levé les bras en vainqueur pour la première fois sur une étape ne comptant « que » pour la Coupe du Monde. Et, cerise sur le gâteau, c’est devant un public du Grand-Bornand en feu qu’il a réussit cette performance. Après avoir joué placé dans le premier tour de course, conclu par un sans-faute au tir, Emilien Jacquelin a placé une accélération terrible lors de la deuxième boucle de 3000 mètres, avec une avance maximale de douze secondes sur un groupe mené par Eduard Latypov et Fabien Claude. Imperturbable face aux cibles, comme lors de la poursuite disputée ce samedi dans la station de Haute-Savoie, l’Isérois a maintenu ses rivaux à distance avant de poursuivre son travail de sape sur les skis. Alors que les Norvégiens Tarjei Boe et Sturla Holm Laegreid ont mené la charge, l’écart n’a cessé de grandir avant le premier des deux tirs debout, qui ont empêché Emilien Jacquelin d’obtenir un bon résultat 24 heures plus tôt.

Jacquelin n’a jamais tremblé

Un passage par le stand de tir qui, en raison d'une cible manquée, a été la seule véritable alerte pour le natif de Grenoble dans cette Mass Start qu’il a parfaitement géré de bout-en-bout. Ressorti avec l’Autrichien Felix Leitner dans ses skis, Emilien Jacquelin s’est tout de suite construit un matelas de trois secondes sur son premier poursuivant mais une menace s’est faite de plus en plus pressante. Ressorti 20eme à l’issue du premier tir en raison de deux fautes, Quentin Fillon Maillet est monté en puissance afin de défendre le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Pointé à plus de 40 secondes au terme du deuxième tir, le Jurassien a fait une large partie de son retard grâce au tour de pénalité pour son compatriote et a abordé les deux derniers tours à une quinzaine de secondes seulement. Poursuivant son effort avant le dernier tir debout, « QFM » a rejoint les cibles avec un retard réduit à seulement huit secondes. Toutefois, Emilien Jacquelin s’est mué en mitraillette pour blanchir les cinq cibles et se lancer dans les 3000 derniers mètres avec un peu plus de dix secondes d’avance sur un groupe mené par Felix Leitner et Quentin Fillon Maillet.

Fillon Maillet s’est battu mais cède son dossard jaune

L’Autrichien n’a toutefois pas résisté longtemps au Tricolore, qui s’est lancé en chasse tout en jugulant le retour de Tarjei Boe. Imperturbable, Emilien Jacquelin a pu savourer cette victoire devant son public, coupant la ligne un peu moins de trois secondes devant son coéquipier alors que Tarjei Boe complète le podium à un peu plus de dix secondes. Un bonheur ne venant jamais seul, le Grenoblois s’empare du dossard jaune de leader de la Coupe du Monde à l’issue de la dernière course de l’année 2021 mais ne compte que deux points d’avance sur son compatriote. Les deux Français ont toutefois créé un petit écart avec la concurrence. Cinquième ce dimanche, Vetle Sjaastad Christiansen profite des difficultés au tir de Sebastian Samuelsson, seulement neuvième avec une faute sur chaque passage face aux cibles, pour prendre la troisième place à 24 points d’Emilien Jacquelin. Avec un dernier tir manqué, Fabien Claude prend la 14eme place quand Antonin Guigonnat, en difficulté sur les skis, a coupé la ligne en 16eme position. Plombé par deux fautes dès le premier tir, Simon Desthieux a terminé cette Mass Start à la 23eme place.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / MASS START DU GRAND-BORNAND (H)

Classement final - Dimanche 19 décembre 2021

1- Emilien Jacquelin (FRA) en 35’54’’8 (1 faute au tir)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 3’’5 (2)

3- Tarjei Boe (NOR) à 10’’3 (1)

4- Felix Leitner (AUT) à 15’’6 (0)

5- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 16’’4 (1)

6- Johannes Kuehn (ALL) à 17’’7 (1)

7- Benedikt Doll (ALL) à 27’’1 (1)

8- Sivert Guttorm Bakken (NOR) à 45’’0 (1)

9- Sebastian Samuelsson (SUE) à 47’’8 (4)

10- Benjamin Weger (SUI) à 48’’4 (1)

…

14- Fabien Claude (FRA) à 59’’3 (3)

…

16- Antonin Guigonnat (FRA) à 1’15’’6 (2)

…

23- Simon Desthieux (FRA) à 1’30’’6 (3)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Emilien Jacquelin (FRA) 371 points

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) 369

3- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 347

4- Sebastian Samuelsson (SUE) 344

5- Eduard Latypov (RUS) 336

…