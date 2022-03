Mass Start d’Otepää : Fillon Maillet s'assure du gros Globe de Cristal, Christiansen l'emporte

Quentin Fillon Maillet entre dans un cercle très fermé ! Après Patrice Bailly-Salins, Raphaël Poirée et Martin Fourcade, le Jurassien est devenu ce samedi à Otepää le quatrième Français à remporter le classement général de la Coupe du Monde de biathlon. Toutefois, le natif de Champagnole n’a pas été en mesure d’accompagner cette performance par un succès lors de la Mass Start organisée dans la station estonienne. Une course que les Tricolores ont démarré fort. Aux côtés de Quentin Fillon Maillet, Fabien Claude et Emilien Jacquelin ont blanchi leurs cinq cibles sur le premier tir pour s’installer dans le Top 10. Après avoir récidivé sur le deuxième tir couché, « QFM » n’a pas hésité à attaquer fort sur le premier tir debout, sa spécialité. Mais, alors que les quatre premières balles ont fait mouche, la cinquième n’a pas atteint sa cible. Alors qu’Emilien Jacquelin et Antonin Guigonnat, auteur d’un sans-faute sur ces trois premiers tirs, ont mis dans un étau Vetle Sjaastad Christiansen, le Norvégien a rapidement montré qu’il était le plus costaud sur le skis.

Fillon Maillet désormais intouchable

Quentin Fillon Maillet, déterminé, a su remonter jusqu’à la deuxième place au moment de revenir sur le pas de tir pour la dernière fois de la course. Entré avec un peu plus de douze secondes de retard, le Jurassien a récupéré un peu moins de la moitié de cet écart grâce à un tir plus efficace que le Norvégien. La dernière boucle de 3000 mètres s’est alors transformée en course-poursuite entre Vetle Sjaastad Christiansen et Quentin Fillon Maillet. Revenu à quatre secondes au premier intermédiaire puis à seulement trois avec 500 mètres encore à parcourir, le natif de Champagnole n’a pas pu aller jusqu’au bout de son ambition. Vetle Sjaastad Christiansen signe sa deuxième victoire de la saison après la poursuite d’Ostersund et sa troisième en carrière avec un peu moins de six secondes d’avance sur le désormais vainqueur du classement général de la Coupe du Monde, et ce à trois courses de la fin de la saison et malgré le retrait des deux moins bons résultats sur l’ensemble de la saison.

Le petit globe de la Mass Start en vue

Un podium sur lequel le Tricolore est cerné par les Norvégiens puisque Sivert Guttorm Bakken a pris la troisième place et monte sur la « boîte » pour la toute première fois. Côté Tricolore, Antonin Guigonnat termine quatrième après avoir signé un sans-faute au tir quand Emilien Jacquelin, avec une seule cible manquée, prend la huitième place. Ralenti par une chute et une faute au tir, Simon Desthieux a coupé la ligne d’arrivée en douzième position alors que Fabien Claude, plombé par cinq fautes, n’a pu faire mieux que 23eme. Déjà assuré du gros Globe de Cristal mais également du petit de la poursuite, Quentin Fillon Maillet profite de la contre-performance de Benedikt Doll, seulement quatorzième, pour reprendre le dossard rouge de leader de la Coupe du Monde de Mass Start avant la dernière course de la saison, le week-end prochain sur les hauteurs d’Oslo, à Holmenkollen, lors des Finales. S’il ne remportera pas le Globe de Cristal de l’individuel, déjà remporté par Tarjei Boe, « QFM » pourrait conclure la saison par une belle moisson, faisant suite à celle des derniers Jeux Olympiques d’hiver à Pékin.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / MASS START D’OTEPÄÄ (H)

Classement final - Samedi 12 mars 2022

1- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) en 34’29’’6 (0 fautes au tir)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 5’’9 (1)

3- Sivert Guttorm Bakken (NOR) à 15’’5 (1)

4- Antonin Guigonnat (FRA) à 30’’5 (0)

5- Erik Lesser (ALL) à 38’’6 (1)

6- Lukas Hofer (ITA) à 46’’4 (2)

7- Filip Fjeld Andersen (NOR) à 49’’9 (2)

8- Emilien Jacquelin (FRA) à 52’’5 (1)

9- Sebastian Samuelsson (SUE) à 55’’7 (1)

10- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 1’01’’9 (3)

…

12- Simon Desthieux (FRA) à 1’04’’5 (1)

…

23- Fabien Claude (FRA) à 2’36’’3 (5)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 870 points

2- Emilien Jacquelin (FRA) 625

3- Sebastian Samuelsson (SUE) 596

4- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 594

5- Sturla Holm Laegreid (NOR) 574

…



Classement de la Coupe du Monde de Mass Start

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 142 points

2- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 127

3- Benedikt Doll (ALL) 123

4- Sivert Guttorm Bakken (NOR) 122

5- Antonin Guigonnat (FRA) 111

…