Mass Start d’Oslo (H) : Bakken s'impose et prive Fillon Maillet du petit Globe de Cristal

Quentin Fillon Maillet s’arrête à trois Globes de Cristal cette saison ! Alors qu’il était en lice pour remporter le classement de la Mass Start à l’occasion de la dernière course de la saison, sur les hauteurs d’Oslo, le Jurassien a vu Sivert Guttorm Bakken terminer la saison en boulet de canon pour arracher le petit Globe de Cristal de la discipline. Alors que le premier tour de 3000 mètres n’a pas permis de faire des différences, c’est le premier passage face aux cibles qui a changé la donne. « QFM » s’est retrouvé à la 28eme et avant-dernière place après avoir manqué deux cibles. Avec un sans-faute, Sturla Holm Laegreid a pris les commandes devant Simon Desthieux, qui disputait ce dimanche la dernière course de Coupe du Monde de sa carrière, et Sivert Guttorm Bakken. Emilien Jacquelin a ensuite fait la jonction avec la tête de course pour entrer sur le pas de tir en bonne position.

Samuelsson a cédé face aux Norvégiens

Un dernier tir couché de la saison qui a vu Sturla Holm Laegreid résister à la pression, tout comme Sebastian Samuelsson et Emilien Jacquelin, pour ressortir avec cinq secondes d’avance sur ses poursuivants. Une troisième boucle qui a vu un trio Laegreid-Samuelsson-Jacquelin s’isoler en tête de course mais le premier tir couché a vu le Suédois signer un sans-faute contrairement au Norvégien, qui a laissé une cible en route, et le Français, qui en a manqué deux. Quentin Fillon Maillet, lancé dans une remontée, a confirmé sa forme sur le tir debout pour gagner six places avec un sans-faute. L’avant-dernier tour de la piste de 3000 mètres a vu Sturla Holm Laegreid recoller à Sivert Guttorm Bakken quand Vetle Sjaastad Christiansen a baissé de pied. Les Norvégiens ont ensuite fait le forcing pour revenir sur Sebastian Samuelsson avant le dernier tir debout. Une tactique qui a fait craquer le Suédois, qui a vu la victoire lui échapper avec trois fautes qui l’ont fait ressortir juste derrière… Quentin Fillon Maillet.

Bakken arrache le petit Globe de Cristal face à Fillon Maillet

La dernière boucle a vu Sivert Guttorm Bakken essayer de se détacher mais ce n’est que dans la dernière ligne droite que le Norvégien a pris l’ascendant sur Sturla Holm Laegreid pour aller chercher la victoire. Emilien Jacquelin, quant à lui, a pris le meilleur sur le désormais retraité Erik Lesser pour la troisième place. Le Français renoue sur le podium pour la première fois depuis le sprint d’Oberhof en janvier dernier. Quentin Fillon Maillet, grâce à un dernier tour à haute intensité, termine septième à 48 secondes. Un résultat qui ne lui permet pas de conserver la première place au classement de la Coupe du Monde de la Mass Start. En effet, pour quatre points, c’est Sivert Guttorm Bakken qui remporte le petit Globe de Cristal. Simon Desthieux termine sa carrière sur une neuvième place quand Fabien Claude termine 19eme, deux places devant Antonin Guigonnat. Quentin Fillon Maillet termine la saison avec le gros Globe de Cristal dans les mains, mais peut-être un peu d’amertume de laisser filer une dernière récompense.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / MASS START D’OSLO-HOLMENKOLLEN (H)

Classement final - Dimanche 20 mars 2022

1- Sivert Guttorm Bakken (NOR) en 38’31’’2 (0 fautes au tir)

2- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 0’’5 (2)

3- Emilien Jacquelin (FRA) à 13’’4 (2)

4- Erik Lesser (ALL) à 21’’6 (2)

5- Philipp Nawrath (ALL) à 31’’5 (1)

6- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 44’’8 (0)

7- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 48’’4 (3)

8- David Zobel (ALL) à 49’’2 (1)

9- Simon Desthieux (FRA) à 59’’0 (3)

10- Simon Eder (AUT) à 1’01’’8 (1)

…

19- Fabien Claude (FRA) à 2’11’’2 (4)

…

21- Antonin Guigonnat (FRA) à 2’24’’1 (3)

…



Classement général de la Coupe du Monde

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) 984 points

2- Sturla Holm Laegreid (NOR) 736

3- Sebastian Samuelsson (SUE) 717

4- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 708

5- Emilien Jacquelin (FRA) 706

…



Classement de la Coupe du Monde de Mass Start

1- Sivert Guttorm Bakken (NOR) 182 points

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) 178

3- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 165

4- Sturla Holm Laegreid (NOR) 153

5- Emilien Jacquelin (FRA) 142

…