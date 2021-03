Mass Start d’Östersund (F) : Une première victoire et le petit Globe de Cristal pour Tandrevold

C’est un final complètement fou qu’a vécu la saison 2020-2021 de la Coupe du Monde féminine de biathlon. Retardée de plusieurs heures en raison du vent, la Mass Start d’Östersund s’est essentiellement jouée face aux cibles dans des conditions plus que compliquées. Une course qui a également vu Julia Simon, diminuée selon le staff de l’équipe de France, laisser échapper le petit Globe de Cristal de la spécialité au profit d’Ingrid Landmark Tandrevold, grande gagnante de cette dernière épreuve. Si le tir couché n’a pas permis de faire des différences avec douze biathlètes en moins d’une minute, le vent imprévisible sur la station suédoise a mis les nerfs à rude épreuve à l’occasion des deux passages au tir debout. Dans un premier temps, la meilleure biathlète de moins de 25 ans cette saison, la Biélorusse Dzinara Alimbekava, a profité d’un troisième tir parfait pour ressortir en tête alors qu’elle était entrée sur le stand de tir avec près d’une minute de retard sur Marketa Davidova, alors en tête de la course.

Tandrevold a tiré son épingle du jeu, Wierer a perdu son pari

Dzinara Alimbekava est alors repartir avec treize secondes d’avance sur l’Italienne Dorothea Wierer et un avantage de quasiment 32 secondes sur sa compatriote Hanna Sola. Un écart qui s’est creusé sur le quatrième tour. C’est alors que les rivales ont utilisé des stratégies différentes. En effet, la Biélorusse a attaqué et commis trois fautes quand Dorothea Wierer a préféré jouer la carte de la patience pour éviter au maximum les fautes. Mais, à force d’attendre, elle a reculé dans la hiérarchie et avec trois fautes et plus de deux minutes face aux cibles, l’Italienne a dit adieu à ses espoirs de victoire. Mais celle qui a fait la très bonne affaire de ce dernier tir de la saison, c’est Ingrid Landmark Tandrevold. Avec un seul tour de pénalité, la Norvégienne est ressortie cinq secondes derrière Dzinara Alimbekava. Un écart qui a été très vite comblé avant de voir la native de Bærum s’envoler pour aller chercher sa première victoire individuelle en Coupe du Monde, au meilleur des moments et malgré cinq fautes au tir. Dzinara Alimbekava prend la deuxième place devant Franziska Preuss dans une journée à oublier pour les Bleues.

Simon a tout perdu, les Bleues passent à côté

En effet, alors qu’elle a abordé cette dernière Mass Start de la saison avec le dossard rouge de leader du classement de la spécialité, Julia Simon n’a pas été au rendez-vous. Alors que le staff de l’équipe de France a indiqué que la skieuse des Saisies n’était pas dans son meilleur état de forme, le vent lui a joué de bien mauvais tours. Au total, la Française n’a su mettre que cinq de ses 20 balles dans la cible. Quinze tours de pénalité qui l’ont condamnée à la dernière place, à près de cinq minutes. Une défaite qui offre ainsi le petit Globe de Cristal à Ingrid Landmark Tandrevold quand Julia Simon termine finalement troisième du classement. Avec neuf fautes, Justine Braisaz-Bouchet termine première Française à la 17eme place quand Anaïs Bescond prend le 25eme rang et Anaïs Chevalier-Bouchet a conclu sa saison avec une 28eme place. Déjà assurée de remporte le classement général de la Coupe du Monde avant cette dernière épreuve, Tiril Eckhoff a conclu sa saison sur une septième place.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / MASS START D’ÖSTERSUND (F)

Classement final - Dimanche 21 mars 2021

1- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) en 34’53’’1 (5 fautes au tir)

2- Dzinara Alimbekava (BIE) à 6’’9 (6)

3- Franziska Preuss (ALL) à 11’’1 (6)

4- Lena Haecki (SUI) à 15’’0 (7)

5- Uliana Kaisheva (RUS) à 20’’1 (5)

6- Hanna Sola (BIE) à 24’’9 (8)

7- Tiril Eckhoff (NOR) à 29’’2 (8)

8- Svetlana Mironova (RUS) à 33’’3 (5)

9- Janina Hettich (ALL) à 35’’2 (4)

10- Emilie Aagheim Kalkenberg (NOR) à 45’’5 (5)

...

17- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1’21’’2 (9)

...

25- Anaïs Bescond (FRA) à 2’26’’5 (8)

...

28- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 2’42’’9 (10)

...

30- Julia Simon (FRA) à 4’52’’3 (15)



Classement général final de la Coupe du Monde

1- Tiril Eckhoff (NOR) 1 152 points

2- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 963

3- Franziska Preuss (ALL) 840

4- Hanna Oeberg (SUE) 826

5- Dorothea Wierer (ITA) 821

...

9- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) 677

...



Classement final de la Coupe du Monde de Mass Start

1- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 186 points

2- Franziska Preuss (ALL) 183

3- Julia Simon (FRA) 181

4- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 175

5- Tiril Eckhoff (NOR) 172

...