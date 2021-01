Mass Start de Val Di Fiemme (H) : Nouveau podium pour Manificat, deuxième du Tour de Ski

Il l’a fait ! @manificaventure termine 3e de l’étape du jour et 2e du général du #TourDeSki! @HugoLapalus74 s’offre une 7e place dans la montée de l’Alpe Cermis. @Eurosport_FR #ChaletClub pic.twitter.com/dedaSeEktL

— Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) January 10, 2021

Manificat historique !

SKI DE FOND - COUPE DU MONDE (H) / TOUR DE SKI

Classement de la Mass Start de Val di Fiemme (Italie) - Dimanche 10 janvier 2021

Le ski de fond français est à l’honneur ce dimanche ! Maurice Manificat a imité Delphine Claudel à Val Di Fiemme, en Italie, en terminant également à la troisième place de la Mass Start (10 km), dernière épreuve du Tour de Ski comptant pour la Coupe du Monde. Le Haut-Savoyard conserve ainsi sa deuxième place au classement général, soit la meilleure performance de l’histoire du ski de fond tricolore, et ajoute une autre très belle page à son palmarès garni en partie par trois médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Tout au long de ce Tour de Ski, épreuve dans laquelle le Français n’avait jamais fait mieux qu’une quatrième place en 2017, Maurice Manificat, auteur d’une belle deuxième place sur la poursuite de Val Müstair (Suisse) la semaine passée, a excellé.Ce dimanche, seuls les Russes Alexander Bolshunov (2eme) et Denis Spitsov (vainqueur), ont réussi à le prendre de vitesse. Le deuxième Français à avoir franchi la ligne d’arrivée est Hugo Lapalus (+30’’2) alors que juste derrière, Adrien Backscheider (9eme), Clément Parisse (10eme) et Jules Lapierre (11eme) se tiennent en trois places. Les trois hommes qui composent le podium de cette montée de l’Alpe Cermis sont également les trois premiers du classement général, dans un ordre différent. Bolshunov remporte cette édition du Tour de Ski. Il est suivi donc par Manificat et le vainqueur du jour, Spitsov. A noter que dans cette édition à laquelle la Norvège n’a pas participé en raison du coronavirus, six Russes intègrent le top 7.Alexander Bolshunov (RUS) à 13’’3Maurice Manificat (FRA) à 15’’2Evgeniy Belov (RUS) à 21’’8Andrey Melnichenko (RUS) à 24’’’0Hugo Lapalus (FRA) à 30’’2Adrien Backscheider (FRA) à 39’’9Clément Parisse (FRA) à 42’’7Jules Lapierre (FRA) à 48’’8Valentin Chauvin (FRA) à 2’51’’8Richard Jouve (FRA) à 3’02’’9