Mass start de Sjusjoen (H) : La victoire pour T.Boe devant Fillon Maillet et Jacquelin

A Sjusjoen, ça a été un match entre la Norvège et la France. Après le sprint remporté ce samedi par Sivert Bakken, les deux nations phares du biathlon mondial se sont expliquées sur une mass start. Mais, une nouvelle fois, ce sont les régionaux de l’étape qui ont pris l’ascendant lors de la dernière course préparatoire à l’ouverture de la Coupe du Monde, dans deux semaines à Östersund. En réussite face aux cibles lors du premier tir, Simon Desthieux et Fabien Claude ont conservé les deux premières places jusqu’à l’abord du deuxième passage face aux cibles. Plus efficaces sur les skis, Vetle Sjaastad Christiansen et Havard Bogetveit se sont mêlés à la bataille. Toutefois, un peu plus rapide au tir, Fabien Claude a pu ressortir en tête quand Simon Desthieux a perdu tout espoir de bien figurer avec deux fautes. Emilien Jacquelin s’est maintenu au contact quand Antonin Guigonnat et Quentin Fillon Maillet, après avoir manqué une cible ont laissé la tête de course les distancer. Le troisième tour de la boucle de 3000 mètres a permis à Emilien Jacquelin de remonter de la huitième à la première place.

T.Boe a fini trop fort

Mais, entré sur le pas de tir avec dix secondes d’avance, le Français a égaré une balle, ressortant quatrième derrière un trio norvégien composé de Sverre Aspenes, Sturla Holm Laegreid et Havard Bogetveit mais également au contact de Quentin Fillon Maillet. L’efficacité sur les skis d’Emilien Jacquelin s’est confirmé avant le dernier tir car, ressorti à dix secondes de la tête de course, il a pu entrer en premier sur le stand de tir. Des efforts malheureusement gâchés par une deuxième faute face aux cibles mais Quentin Fillon Maillet a pris le relais, juste derrière Sturla Holm Laegreid. Un dernier tour qui a vu Tarjei Boe tout donner pour jouer la victoire. Le Norvégien a effacé un retard de dix secondes en moins de deux kilomètres pour s’installer en tête de la course et n’a plus jamais été inquiété. Quentin Fillon Maillet échoue à sept secondes du vainqueur quand Emilien Jacquelin a pris l’avantage sur Vetle Sjaastard Christiansen et Sturla Holm Laegreid pour la troisième place. Fabien Claude termine septième quand Antonin Guigonnat prend la dixième place. Simon Desthieux, avec cinq fautes au tir, a coupé la ligne en 29eme position.



BIATHLON / MASS START DE SJUSJOEN (H)

Classement final - Dimanche 14 novembre 2021

1- Tarjei Boe (NOR) en 35’00’’1 (1 faute au tir)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 7’’0 (1)

3- Emilien Jacquelin (FRA) à 9’’1 (2)

4- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 9’’9 (1)

5- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 11’’5 (0)

6- Havard Bogetveit (NOR) à 19’’8 (1)

7- Fabien Claude (FRA) à 25’’2 (2)

8- Sverre Aspenes (NOR) à 26’’4 (1)

9- Sivert Bakken (NOR) à 44’’3 (2)

10- Antonin Guigonnat (FRA) à 47’’4 (1)

…

29- Simon Desthieux (FRA) à 1’55’’1 (5)

…