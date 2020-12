Mass-start de Hochfilzen (H) : Arnd Peiffer l'emporte, Emilien Jacquelin tombe dans le final

Alors que l'année 2020 s'était largement résumée à un duel franco-norvégien, c'est un Allemand qui a remporté la dernière course de l'année. A Hochfilzen, Arnd Peiffer a gagné la première mass-start de la saison. Avec un 20/20 sur le pas de tir, l'Allemand a profité de bonnes sensations sur les skis pour devancer Martin Ponsiluoma au sprint. Le Suédois a craqué après le dernier tir debout et s'est contenté de s'accrocher au futur vainqueur du jour. Tarjei Boe complète le podium. Le Norvégien a su s'extirper d'un groupe composé de Benedikt Doll et Emilien Jacquelin pour finir à moins de dix secondes du vainqueur du jour. Une faute sur le premier tir debout est venu gâcher une course qu'il a longtemps maîtrisée avec ses compatriotes Sturla Laegreid (6eme) et Johannes Boe (7eme).

Emilien Jacquelin, une chute qui coûte cher...

Revenu dans la course au podium malgré deux passages sur l'anneau de pénalité, Emilien Jacquelin s'est classé cinquième après avoir chuté dans les derniers mètres. Dans un des derniers virages, Tarjei Boe l'aurait fait tomber après lui avoir coupé la route. C'est frustrant car le Français était en mesure de réaliser une nouvelle belle performance après sa deuxième place sur la poursuite de samedi. Il avait réussi toujours réussi à revenir dans le groupe de poursuivants et semblait ne pas avoir perdu trop d'énergie dans ces efforts. Il n'est pas le seul Français du top 10 : Quentin Fillon Maillet s'est classé neuvième à un peu plus de 30 secondes du vainqueur du jour. Les trois autres tricolores engagées sur cette première mass-start de la saison ont terminé au-delà du 20eme rang. 26eme, Fabien Claude avait pourtant bien démarré avec une deuxième place à la sortie du premier pas de tir mais il a été pénalisé par ses cinq fautes sur le pas de tir. Ni les Français, ni les Norvégiens n'auront été en mesure de remporter cette dernière course de l'année 2020.



COUPE DU MONDE (H) / HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement de la mass-start (15km) - Dimanche 20 décembre 2020

1- Arnd Peiffer (ALL) en 35'53"3 (0 faute)

2- Martin Ponsiluoma (SUE) à 1"3 (1)

3- Tarjei Boe (NOR) à 9"3 (1)

4- Benedikt Doll (ALL) à 11"7 (1)

5- Emilien Jacquelin (FRA) à 22"4 (2)

6- Sturla Laegreid à 25" (1)

7- Johannes Boe (NOR) à 25"9 (3)

8- Sebastian Samuelsson (SUE) à 29"3 (2)

9- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 32"4 (2)

10- Aleksandr Loginov (RUS) à 32"8 (2)

...

25- Simon Desthieux (FRA) à 1'53"2 (4)

26- Fabien Claude (FRA) à 2'01"9 (5)

28- Antonin Guigonnat (FRA) à 2'23"7 (4)

...