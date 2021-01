Mass Start d’Antholz-Anterselva (H) : Victoire autoritaire de J.T.Boe devant Fillon Maillet

Avant les Mondiaux, Johannes Thingnes Boe a lancé un message très clair. C’est en patron, avec le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, que le Norvégien va aborder les épreuves prévues à partir du 9 février prochain à Pokljuka. Sevré de victoires depuis le deuxième sprint d’Oberhof, le tenant du gros Globe de Cristal s’est imposé en patron à l’occasion de la Mass Start organisée à Antholz-Anterselva. Après une première boucle durant laquelle aucune différence n’a été faite, le premier passage au tir couché a permis à un groupe de treize biathlètes, dont Johannes Thingnes Boe, Sturla Holm Laegreid, Fabien Claude et Simon Desthieux, de se détacher. Mais, après avoir fait mine de placer une accélération, le numéro 1 mondial a coupé son effort et permis un regroupement général avec 25 des 30 engagés qui se sont installés de manière quasiment simultanée face aux cibles pour le deuxième tir couché.

J.T.Boe s’est très tôt isolé en tête

Retardé par une faute sur le premier tir, Quentin Fillon Maillet a haussé son niveau de jeu pour rester à portée d’un quintette de choc dans lequel les Norvégiens ont été accompagnés de Lukas Hofer, Jakov Fak et Simon Eder. Mais, après avoir temporisé et permis un regroupement dans le début de la troisième boucle, Johannes Thingnes Boe a embrayé et, en l’espace de 1500 mètres, a creusé un écart de quasiment dix secondes sur ses anciens compères. Abordé avec une dizaine de secondes d’avance par le Norvégien, le premier tir debout a vu ce dernier faire un sans-faute tout comme Quentin Fillon Maillet qui s’est alors affirmé comme le seul à pouvoir rivaliser, ressortant avec moins de cinq secondes de retard. Mais, sur les skis, la différence s’est avérée nette avec Johannes Thingnes Boe qui a repris huit secondes sur les trois kilomètres du tracé. A l’occasion du dernier tir debout, le Norvégien a ouvert la porte avec sa première faute... mais le Français a également dû passer par la case anneau de pénalité, repartant treize secondes derrière.

Fillon Maillet sur la lancée de l’individuelle

Esseulé, Quentin Fillon Maillet a pris le parti d’assurer la deuxième place. Dominateur comme à ses meilleures heures, Johannes Thingnes Boe a pu savourer ce succès qui lui permet de conforter son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde avant les Mondiaux. Quentin Fillon Maillet a passé la ligne d’arrivée un peu plus de 30 secondes après le Norvégien avec le Slovène Jakov Fak venant compléter le podium. Un résultat qui, après le podium sur l’Individuelle et la victoire lors du relais, permet au natif de Champagnole de laisser derrière lui la mauvaise impression laissée lors de la Mass Start d’Oberhof, conclue à la 10eme place. Un résultat qui vient confirmer la bonne forme de l’équipe de France avec un sixième podium en six courses dans le Haut-Adige. Malgré cinq fautes au tir, Emilien Jacquelin prend la 11eme place de cette Mass Start, Fabien Claude se contentant de la 18eme position, devant Simon Desthieux (22eme) et Antonin Guigonnat (27eme).



BIATHLON - COUPE DU MONDE (H) / MASS START D’ANTHOLZ-ANTERSELVA

Classement final - Dimanche 24 janvier 2021

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) en 35’44’’3 (1 faute au tir)

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 31’’3 (2)

3- Jakov Fak (SLO) à 44’’2 (1)

4- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 49’’1 (3)

5- Arnd Peiffer (ALL) à 49’’1 (2)

6- Erlend Bjoentegaard (NOR) à 50’’6 (3)

7- Benedikt Doll (ALL) à 55’’1 (3)

8- Simon Eder (AUT) à 57’’8 (2)

9- Johannes Dale (NOR) à 1’04’’8 (4)

10- Martin Ponsiluoma (SUE) à 1’05’’9 (4)

11- Emilien Jacquelin (FRA) à 1’08’’3 (5)

...

18- Fabien Claude (FRA) à 1’44’’8 (4)

...

22- Simon Desthieux (FRA) à 2’13’’9 (5)

...

27- Antonin Guigonnat (FRA) à 2’55’’4 (7)

...



Classement général de la Coupe du Monde (après 15 épreuves)

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) 709 points

2- Sturla Holm Laegreid (NOR) 645

3- Tarjei Boe (NOR) 566

4- Johannes Dale (NOR) 545

5- Quentin Fillon Maillet (FRA) 506

...



Classement de la Coupe du Monde de Mass Start (après 3 épreuves)

1- Tarjei Boe (NOR) 137 points

2- Johannes Thingnes Boe (NOR) 132

3- Arnd Peiffer (ALL) 130

4- Quentin Fillon Maillet (FRA) 117

5- Simon Eder (AUT) 104

...