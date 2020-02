Martin Fourcade : « Je ne souhaite pas prendre de décision aujourd'hui »

En septembre prochain, Martin Fourcade fêtera ses 32 ans. Mais sera-t-il alors en train de préparer une nouvelle saison de Coupe du Monde de biathlon ? Même lui ne le sait pas. Le quintuple champion olympique et désormais treize fois champion du monde, après ses titres glanés sur l’individuelle et le relais masculin à Antholz-Anterselva la semaine passée, a avoué qu’il ne cessait de repousser cette décision si importante. « Profondément, je ne sais pas ce que je ferai la saison prochaine, a-t-il confié à Eurosport. J'ai envie de décaler au maximum cette décision qui va être dure à prendre. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas d'intuition mais ça va vraiment dans les deux sens. Il y a des jours où je ne me vois pas continuer et d'autres où je n'arrêterais ça pour rien au monde. » Même son de cloche au micro de France Télévisions : « C'est compliqué mais vous dire que c'est une réflexion que je ne mène pas, ça serait mentir. Je ne peux pas prendre de décision aujourd'hui. Je ne souhaite pas prendre de décision aujourd'hui. J'ai vraiment envie de repousser ce moment de ma vie, où je devrais faire le choix de savoir si je continue pour un dernier défi olympique. Quelle que soit ma décision, ce sera une décision difficile à prendre. J'ai envie d'avoir toute mon énergie tout mon esprit concentrés sur le duel à venir avec Johannes Boe sur la fin de saison. » La lutte fait rage pour gagner un huitième gros globe

A trois étapes de la fin de la saison et avec sept courses individuelles restant à disputer, Martin Fourcade compte 76 points d’avance sur Quentin Fillon Maillet et 92 sur Johannes Boe en tête du classement général de la Coupe du Monde. La quête d’un éventuel huitième gros globe s’annonce donc palpitante jusqu’à la fin. Et même si la relève est assurée au niveau du biathlon masculin français, avec Quentin Fillon Maillet ou Emilien Jacquelin, nul doute qu’une retraite de Martin Fourcade laisserait un énorme vide.