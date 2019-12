Lutte : Un contrôle positif en équipe de France ?

Les affaires de dopages commencent à s'accumuler sur le bureau de Roxana Maracineanu. D'après Le Parisien, une lettre aurait été envoyée à la Ministre des Sports pour l'informer du contrôle positif d'un athlète français. C'est Zelimkhan Khadjiev qui serait visé. Le quotidien a révélé ce jeudi que le lutteur français aurait été contrôlé positif lors des championnats du Monde. La compétition se déroulait en septembre au Kazakhstan. L'athlète qui avait déjà représenté la France lors des Jeux olympiques 2016 y avait décroché la médaille de bronze dans la catégorie des -74kg. Une performance qui fait de lui le seul lutteur français actuellement qualifié pour les JO de Tokyo, l'été prochain.

"Une prise de médicament dans un cadre personnel"

Mais désormais, la question de sa présence au Japon se pose. La Fédération française de lutte est toujours dans l'attente de l'analyse de l'échantillon B du sportif de 25 ans.C'est en tout cas ce qu'il a annoncé à Roxana Maracineanu dans la lettre que Le Parisien a pu consulter. « Après vérifications auprès de notre médecin des équipes de France, des entraîneurs et de l'athlète, il s'avère effectif qu'une prise de médicament a été faite en dehors de notre surveillance, dans un cadre personnel. Nous sommes dans une incompréhension totale. En effet, nous avons mis en place toutes les procédures de vérification d'information et de préconisation auprès de nos sportifs. Il semble que l'athlète a suivi les conseils d'un tiers quant à la prise de ce médicament et qu'il ait pu en disposer sans ordonnance dans une pharmacie. » Une affaire de plus qui risque d'écorner l'image du sport français à quelques mois des Jeux olympiques de Tokyo...