Ligue Magnus : Victoires d'Angers et Rouen

⚡️FIN DU MATCH⚡️

Les Dragons s’imposent et conservent ainsi la seconde de place du classement de la @LigueMagnus



🏒 David Gilbert

🏒 Loic Lamperier

🏒 Kelsey Tessier x 2

🏒 Joël Caron x 3



Briançon 3️⃣-7️⃣ Rouen



📷 M.Vauthier pic.twitter.com/nSgvH0NvbO



— Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) February 26, 2022

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Samedi 26 février 2022

Sous la menace d'Angers,. Auteur d'un triplé, dont un doublé en première période, le Canadien Joel Caron a rapidement mis les Dragons dans de bonnes dispositions. Un autre Canadien, Kelsey Tessier, a également illuminé la glace, se fendant d'un doublé. Son compatriote David Gilbert et le Français Loïc Lamperier complètent le tableau des buteurs du jour. Dauphins de Grenoble, les Normands conservent leur place et il n'en fallait pas moins.Car dans le même temps,. Nicolas Ritz a ouvert le score et le Canadien Zack Torquato a offert la victoire aux Ducs dans le troisième tiers-temps. Avant ce but libérateur, Romain Carpentier avait égalisé pour les Aigles. Au classement, les Angevins creusent un écart de six points avec Amiens, 4eme, et recollent à une unité de Rouen. Pour rappel, les cinq premiers du classement ont acquis suffisamment de points pour être d'ores et déjà certains de participer aux phases finales.Une fin de saison à laquelle Chamonix Mont-Blanc rêve de prendre part. Et c'est plutôt bien parti au vu de son actuelle 7eme place glanée ce samedi suite à son succès contre Amiens (5-1).. Dans le second tiers-temps, l'Américain Spencer Naas a sauvé l'honneur pour les Gothiques tandis que le Finlandais Samuel Salonen a parachevé le festival haut-savoyard.- Nice : 2-1- Amiens : 5-1Briançon -: 3-7