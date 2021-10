Ligue Magnus : Vainqueur de Briançon, Grenoble repasse en tête

Bordeaux ne sera pas resté très longtemps en tête de la Ligue Magnus. Vainqueurs à Nice ce samedi, les Boxers ont vu Grenoble repasser devant au bénéfice de son succès sur la glace de Briançon. Les Brûleurs de Loups n’ont eu besoin que d’un peu plus de six minutes pour prendre l’avantage au tableau d’affichage. Sur une action initiée par Damien Fleury et Nicolas Deschamps, Markus Poukkula est allé tromper Olivier Richard pour ouvrir le score. Les Grenoblois ont décidé de ne pas perdre de temps dans cette entame de match, allant chercher le break à peine cinq minutes plus tard. Adel Koudri et Dylan Fabre à la manœuvre, Mathis Despatie a contraint le gardien des Diables Rouges à aller chercher la rondelle dans son filet pour la deuxième fois de la rencontre.

Grenoble jamais inquiété

Si les Brûleurs de Loups ont multiplié les fautes et les infériorités numériques, jamais Briançon n’a été en mesure de revenir dans le match. C’est à six minutes du terme de la deuxième période que Grenoble a donné un peu plus de relief à son succès. Sur des assistances de Julien Munoz et Malo Ville, Flavian Dair a signé le troisième but des Brûleurs de Loups. Avec ce net succès (0-3), les Grenoblois signent un cinquième succès en six journées et reprennent la tête du classement de la Ligue Magnus avec un point d’avance sur Bordeaux et trois sur le duo composé d’Angers et Gap. Pour les Diables Rouges, c’est la deuxième défaite de suite et la quatrième depuis le début de la saison pour une neuvième place au classement.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 1ERE JOURNEE

Mardi 21 septembre 2021

Mulhouse - Nice : 4-3

Chamonix - Gap : 3-4 (tab)

Rouen - Bordeaux : 3-2

Amiens - Angers : 3-5

Anglet - Cergy-Pontoise : 2-4



Dimanche 10 octobre 2021

Briançon - Grenoble : 0-3