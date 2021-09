Ligue Magnus : Succès détonant pour Grenoble, Rouen dominé, Angers leader

Grenoble n’a pas manqué ses débuts en Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loups ont offert à leurs supporters un festival offensive face à une équipe d’Amiens qui a passé une bien mauvaise soirée. Dix buts, c’est ce que Lucas Savoye et Mathis Petit ont encaissé face à une équipe grenobloise déchaînée. Sacha Treille, Christophe Tartari et Dylan Fabre ont donné le ton dès les cinq premières minutes avant que Flavian Dair ne signe un doublé en trois minutes dans la deuxième période. Ce sont les 20 dernières minutes qui ont été les plus dures pour Amiens qui a encaissé cinq buts dans cette dernière période dont trois en moins de quatre minutes pour un net succès (10-0) parfait pour lancer la saison. Mais c’est Angers qui pointe en tête du classement avec un deuxième succès en deux matchs face à Chamonix. Riley Guenther a ouvert le score au quart d’heure de jeu avant que Kevin Dusseau ne fasse le break en début de deuxième période. Jerret Smith puis Philippe Halley ont corsé l’addition. Samuel Salonen a sauvé l’honneur des Pionniers à onze minutes du terme de la rencontre (4-1).

Rouen battu, Bordeaux vainqueur dans la douleur

Champion de France en titre, Rouen a connu ce vendredi sa première défaite de la saison. Tombeurs de Bordeaux en ouverture, les Dragons ont subi la loi de Nice. Si Radomir Heizer a ouvert le score pour les Aigles après 75 secondes, Vincent Nesa puis Enzo Cantagallo au quart d’heure de jeu ont remis Rouen devant au tableau d’affichage. Toutefois, Jakub Matai a permis à Nice d’égaliser en début de deuxième période. Un avantage effacé neuf minutes plus tard par Kelsey Tessier. La réaction des Aigles a été immédiate avec Julius Valtonen qui a redonné l’avantage à Nice 53 secondes plus tard. Signant son doublé, Jakub Matai a offert la victoire à Nice (4-3) à moins d’un quart d’heure de la fin du match. Bordeaux, pour sa part, a signé sa première victoire mais ça n’a pas été simple face à Mulhouse. Alors que les Scorpions ont ouvert le score à la 19eme minute, ces derniers ont tenu le choc jusqu’aux cinq dernières minutes. En effet, Alexandre Wideman a égalisé en toute fin de match avant que Loik Poudrier n’offre la victoire aux Boxers en prolongation (2-1 ap).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 24 septembre 2021

Grenoble - Amiens : 10-0

Bordeaux - Mulhouse : 2-1 (ap)

Angers - Chamonix : 4-1

Nice - Rouen : 4-1