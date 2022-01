Ligue Magnus : Rouen surpris par Mulhouse, Angers l'emporte à Nice, deuxième victoire de suite pour Chamonix

Rouen continue d’alterner le bon et le moins bon. Les Dragons ont, en effet, chuté sur leur glace face à l’avant-dernier du classement de Ligue Magnus, Mulhouse. Alors que Phil Pietroniro a ouvert le score après un peu plus de dix minutes pour les Scorpions, les Rouennais ont égalisé par l’intermédiaire de Sacha Guimond trois minutes plus tard. Le score est resté inchangé jusqu’à l’entame de la dernière période, quand Ivan Esipov a remis Mulhouse devant l’espace de cinq minutes, Rolands Vigners remettant les deux équipes à hauteur à l’entame du dernier quart d’heure. Loïc Lampérier, un peu moins de 180 secondes plus tard, a alors permis aux Dragons de passer devant au score dans cette rencontre. C’était sans compter sur Shawn Morton Boutin qui, à l’entame des dix dernières minutes, a envoyé les deux équipes en prolongation. Une période supplémentaire qui aura duré… douze secondes, soit le temps qu’il a fallu à Matthew Pistilli pour donner la victoire aux Scorpions (3-4 ap), qui cèdent la lanterne rouge à Briançon pour deux points.

Chamonix confirme, Angers domine Nice

Chamonix, de son côté, confirme avoir retrouvé des couleurs. En déplacement à Bordeaux, les Pionniers ont signé une deuxième victoire de suite, ce qui ne leur était plus arrivé depuis la fin du mois d’octobre dernier. Kévin Spinozzi a pourtant ouvert le score pour les Boxers mais Fabien Kazarine et Christian Silfver ont permis à Chamonix de virer en tête à l’issue de la première période. Mais Kévin Spinozzi y est allé de son doublé 25 secondes après la reprise pour égaliser puis, 24 secondes plus tard, Loik Poudrier a permis à Bordeaux de repasser devant. La rencontre s’est jouée sur la fin de la deuxième période avec Joakim Lilliehook puis Phil Marinaccio ont permis aux Pionniers de l’emporter (3-4). Si Rouen a chuté, Angers profite de l’occasion pour creuser l’écart à la deuxième place du classement. En effet, les Ducs se sont imposés à Nice malgré une entame de match compliquée. Alors que Lucas Bonnardel a ouvert le score pour les Aigles, Danick Bouchard puis Zachary Torquato ont inversé la tendance avant la fin de la première période. Peu avant la demi-heure de jeu, Philippe Halley a scellé le sort du match. Avec cette victoire (1-3), Angers prend neuf points d’avance sur Rouen, qui a toutefois quatre matchs en moins.



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Samedi 15 janvier 2022

Bordeaux - Chamonix : 3-4

Nice - Angers : 1-3

Rouen - Mulhouse : 3-4 (ap)