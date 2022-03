Ligue Magnus : Rouen s'impose mais cède sa deuxième place à Angers !

Les quarts sont maintenant connus



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS (MATCHS EN RETARD)

Mardi 8 mars 2022

Programme des quarts de finale

Angers arrache in extremis la place de dauphin à Rouen ! Il ne fallait pas louper le finish de la saison régulière de Ligue Magnus. Au matin des deux matchs en retard de mardi et donc ultimes rencontres avant le début des play-offs, rien ne semblait pouvoir déloger Rouen de la deuxième place. Pas même cette équipe de Cergy-Pontoise, pourtant l'équipe la plus en forme du moment avec le leader Grenoble. Les Franciliens restaient en effet sur sept victoires de rang.Les Angevins savaient qu'en cas de succès à Bordeaux mardi, la deuxième place pouvait encore leur revenir. A condition que Rouen ne gagne pas dans le temps réglementaire. Ils se sont donc attachés à faire vivre un calvaire aux Girondins, pulvérisés chez eux (7-1). Et ils ont bien fait, car cette place de dauphin, elle est bien pour les Ducs, pour un point. Ces derniers seront opposés en quarts à Chamonix, tandis que Rouen, troisième, affrontera Gap. Les deux autres rencontres opposeront Grenoble à Bordeaux et Cergy-Pontoise à Amiens.- Cergy-Pontoise (34eme journée) : 6-5 (ap)Bordeaux -(29eme journée) : 1-7Grenoble (1er) - Bordeaux (8eme)Angers (2eme) - Chamonix (7eme)Rouen (3eme) - Gap (6eme)Cergy-Pontoise (4eme) - Amiens (5eme)