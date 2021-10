Ligue Magnus : Rouen prend la deuxième place à Angers, loin derrière Grenoble

Grenoble poursuit tranquillement sa série de victoires. En déplacement sur la glace de Mulhouse, les Brûleurs de Loups ont signé un septième succès de suite en Ligue Magnus. Aurélien Dair a donné le ton avec deux buts aux 10eme et 22eme minutes avant qu’Olivier Labelle ne redonne espoir aux Scorpions cinq minutes plus tard. Toutefois, Kyle Shearer Hardy a permis à Grenoble de reprendre le large avant de voir Sacha Treille puis Joël Champagne corser l’addition à l’orée des dix dernières minutes. Matthew Pistilli a permis à Mulhouse de finir la rencontre sur une bonne note mais c’est tout de même une deuxième défaite de suite pour la lanterne rouge (2-5). Les Brûleurs de Loups conservent neuf points d’avance sur Rouen. Les Dragons, pour leur part, ont difficilement pris le meilleur sur Cergy-Pontoise. Les Jokers ont même ouvert le score en début de deuxième période par Norbert Abramov. Le match s’est emballé à la demi-heure de jeu avec David Gilbert puis Sacha Guimond pour Rouen puis Tuukka Rajamaki pour Cergy-Pontoise qui ont marqué en l’espace de deux minutes. La fin de match a toutefois permis à Loïc Lampérier et Joris Bedin d’assurer une cinquième victoire de suite en championnat.

Anglet recule au troisième rang

Une victoire qui permet aux Dragons de s’emparer de la deuxième place à égalité de points avec Angers. Les Ducs ont, en effet, chuté pour la deuxième fois de suite à l’occasion de leur déplacement à Anglet. Les deux gardiens, Florian Hardy pour l’Hormadi et Julian Heyligen Barrier côté Angevin, ont su garder leur cage inviolée pendant les trois-quarts de la rencontre. Mais, à un quart d’heure du terme de la rencontre, Victor Ranger a fait la différence pour Anglet. L’Hormadi voit sa série de deux défaites prendre fin alors que les Ducs reculent à la troisième place du podium. Une soirée qui a également vu Briançon retrouver des couleurs. Après cinq défaites de suite en championnat, les Diables Rouges ont remporté le derby des Hautes-Alpes face à Gap. La première période a vu Rudolf Huna puis Filip Hudak donner deux fois l’avantage à Briançon, Romain Gutierrez ayant entretemps égalisé pour les Rapaces. Pierre Robert a une nouvelle fois mis les deux équipes à égalité peu avant la demi-heure de jeu… mais Quentin Fauchon a converti un penalty 40 secondes plus tard. Rudolf Huna y est allé de son doublé pour faire le break avant que Julien Correa donne en vain un peu d’espoir à Gap (3-4).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Dimanche 24 octobre 2021

Rouen - Cergy-Pontoise : 4-2

Mulhouse - Grenoble : 2-5

Gap - Briançon : 3-4

Anglet - Angers : 1-0