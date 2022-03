Ligue Magnus (Quarts de finale) : Direction le dernier carré pour Rouen et Cergy-Pontoise

Rouen sera bien au rendez-vous des demi-finales de la Ligue Magnus. A l’occasion du Match 6 face à Gap, les Dragons ont offert à leur public un récital offensif. Il n’a fallu que dix minutes à Rolands Vigners pour ouvrir le score. Loïc Lamperier a fait le break dès l’entame de la deuxième période avant de voir Andrew Johnston corser l’addition six minutes plus tard. Marc-André Dorion s’est joint à la fête un peu plus de deux minutes après le troisième but. A l’orée du dernier quart d’heure, Quentin Tomasino a un peu plus prolongé le désarroi des Rapaces avant que Loïc Lamperier n’envoie Julian Junca aller chercher le palet une sixième fois dans la cage avant de céder sa place à Jimmy Darier. Avec cette victoire (6-0), Rouen clôture la série et retrouvera Angers en demi-finale.

Cergy-Pontoise met fin au suspense

L’autre affiche du dernier carré verra Grenoble en découdre avec Cergy-Pontoise. Les Jokers ont également profité de l’avantage du terrain pour sceller le sort de la série au bout du Match 6 mais non sans difficultés. En toute fin de première période, Tuukka Rajamaki a donné l’avantage aux Franciliens mais, cinq minutes après la reprise, Jesper Öhrvall a profité d’une supériorité numérique pour ramener les Gothiques. C’est à la demi-heure de jeu que les Jokers ont repris la main par Brien Robert Diffey avant de creuser l’écart en début de troisième période. En l’espace de trois minutes, Pierre-Charles Hordelalay y est allé de son doublé pour donner trois longueurs d’avance aux Jokers. Côté Amiénois, on a mis toutes les forces dans la bataille et, en 31 secondes, Antonin Plagnat puis Dan Gibb ont ramené les Gothiques à une longueur. En fin de match, Henry-Corentin Buysse a délaissé sa cage mais cette supériorité numérique a été sans effet. Cergy-Pontoise s’impose d’une courte marge (4-3) mais sera bien en demi-finales.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / QUARTS DE FINALE

Match 6 - Samedi 19 mars 2022

Rouen - Gap : 6-0 >>> Rouen qualifié (4-2)

Cergy-Pontoise - Amiens : 4-2 >>> Cergy-Pontoise qualifié (4-2)