Ligue Magnus : Qualifications de Chamonix et Bordeaux, Cergy carbure toujours aussi fort

Respectivement victorieux à Amiens et à Nice ce soir, les @PionniersHockey et les @BoxersBordeaux obtiennent les deux derniers tickets pour les playoffs 🎟️#SLMHockeyhttps://t.co/ugPuZZHFjY



— Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) March 2, 2022

HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mercredi 2 mars 2022



Ce mardi en Ligue Magnus de hockey sur glace, Cergy-Pontoise a pris le meilleur sur Mulhouse (3-2).. Le succès du jour porte le sceau de la Finlande avec des buts d'Aku Kestila, Antti Kauppila et Tuukka Rajamaki. Contrairement à cette dynamique vertueuse, Mulhouse a de son côté mordu la poussière une 7eme fois consécutive, plus mauvaise série en cours.Néanmoins avant-derniers, les Scorpions devancent toujours Briançon au classement.dont le joueur tchèque, Michal Gutwald, a mis sa formation sur de bons rails grâce à un doublé en première période. Ensuite, le Russe Alexei Polodyan, le Slovaque Peter Hreorcak et le Letton Emils Gegeris ont donné un peu plus d'ampleur au tableau d'affichage. Au détriment de ce carton, les Diables Rouges demeurent englués au fond de la Ligue Magnus tandis que les Basques, 10eme, se détachent de deux points au-dessus de Mulhouse.Sur la glace d'Amiens, Chamonix s'en est remis au Canadien Phil Marinaccio dont le doublé a permis aux Pionniers de toujours faire la course en tête. Dans le second tiers, le Finlandais Christian Silfver a pris le relais, d'un doublé également pour plier le sort de ce match.qui s'est chargé d'assommer les Aigles et conserver par la même occasion le dernier sésame octroyant une place en phases finales. Une qualification acquise au bout du suspense face à un concurrent direct. Menés 4-3 suite à un second tiers temps complètement fou au cours duquel ces sept réalisations ont été inscrites, les Boxers ont alors pu compter sur leur héros Kevin Spinozzi. Non satisfait d'avoir emmené son équipe en prolongation grâce à l'unique but de la 3eme période, le Canadien a récidivé pour faire coup double, apportant aux Girondins la victoire et la qualification en playoffs.Briançon -: 1-5Nice -: 4-5 (après prolongation)Amiens -: 2-4- Mulhouse: 3-2