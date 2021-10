Ligue Magnus : Première place confortée pour Grenoble, Angers et Gap suivent le rythme

Le revers concédé à Angers est désormais loin pour Grenoble. A l’occasion de la réception de Chamonix, les Brûleurs de Loups ont signé un quatrième succès de suite en Ligue Magnus et restent solidement attachés à la première place du classement. Si l’entame de match a vu les deux équipes multiplier les pénalités, c’est en supériorité numérique que Dylan Fabre a ouvert le score après douze minutes. Il n’a fallu en attendre que sept de plus pour voir Damien Fleury faire le break juste avant la fin du premier tiers-temps. Jarkko Harjula a débloqué le compteur des Pionniers avant que Sacha Treille puis Aurélien Dair en trois minutes ne donnent plus d’ampleur au score pour Grenoble. Les dernières minutes ont vu Clément Masson ramener Chamonix à deux longueurs mais Damien Fleury, dans une cage vide, a mis fin au suspense pour les Brûleurs de Loups (5-2). Trois points derrière, on retrouve Angers après sa victoire sur Amiens. Les Gothiques ont pourtant démarré fort avec Baptiste Bruche et Jérémie Romans qui ont marqué à 17 secondes d’intervalle à la 6eme minute du match. Mais ce sont les Ducs qui ont mieux fini avec Robin Gaborit puis Jerret Smith qui ont remis les deux équipes à égalité en 60 secondes en début de deuxième période. Maurin Bouvet, à un quart d’heure du terme de la rencontre, a offert la victoire à Angers (3-2).

Cergy-Pontoise se réveille

A égalité de points avec Angers, on retrouve Gap à la troisième place du classement. Les Rapaces ont nettement dominé Nice sur leur glace… même si ce sont les Aigles qui ont ouvert le score après six minutes grâce à Romain Carpentier. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Gap trouver la faille par Benjamin Lagarde, qui a ensuite donné l’avantage à son équipe dix minutes plus tard. Aurélien Chausserie Laprée et Sébastien Rohat ont ensuite corsé l’addition pour permettre à Gap de s’imposer (4-1). Après quatre défaites de suite, Cergy-Pontoise est sorti de sa léthargie. Les Jokers ont pris le meilleur sur Anglet, qui restait sur un succès face à Gap. L’Hormadi a ouvert le score par Michal Gutwald après un peu moins de cinq minutes avant de subir les vagues franciliennes. Charles Levesque a égalisé cinq minutes plus tard avant que Pierre-Charles Hordelalay puis Steven Owre ne permettent à Cergy-Pontoise de s’envoler avant la fin du premier tiers-temps. Aku Kestila y est allé de son but peu avant la demi-heure de jeu pour conclure (4-1). Enfin, le duel du bas de tableau entre Briançon et Mulhouse a tourné en faveur de la lanterne rouge. Après l’ouverture du score de Jakub Sedlak pour les Diables Rouges, Chad Pietroniro, Jonathan Lessard puis Timothé Quattrone en fin de match ont permis aux Scorpions de signer leur deuxième succès de la saison (1-3).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mardi 12 octobre 2021

Briançon - Mulhouse : 1-3

Grenoble - Chamonix : 5-2

Angers - Amiens : 3-2

Cergy-Pontoise - Anglet : 4-1

Gap - Nice : 4-1