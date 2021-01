Ligue Magnus : Pas d'arrêt pour la saison régulière, qui ne comportera que 22 journées

🗓️ Communiqué 🗓️

Réunis ce jour, les clubs de Synerglace Ligue Magnus ont validé le principe de continuer à jouer malgré les contraintes de huis-clos. Ainsi, au minimum une rencontre par semaine sera organisée jusqu’au 3 avril.#SLMHockeyhttps://t.co/2iTb1EiC4p



— Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) January 18, 2021

La saison régulière limitée à 22 journées, incertitude concernant les play-offs

La Ligue Magnus a choisi l’adaptation et pas la mise sur pause. Face à la crise sanitaire, le huis clos est devenu depuis de longues semaines la norme pour les clubs professionnels, une situation qui pèse sur l’économie des clubs, basée sur les revenus issus des jours de matchs et des partenariats. Mais, malgré cela, les clubs et la Fédération Française de hockey sur glace (FFHG) ont fait le choix de poursuivre le déroulement de la saison régulière de Ligue Magnus avec une nécessaire adaptation. « Les échanges réguliers entre la Fédération et les clubs vont se poursuivre, comme depuis le début de la crise sanitaire, pour s’ajuster en fonction de l’évolution des contraintes et de la situation, dans l’espoir que le rythme et le nombre de matchs joués puissent s’accélérer dès que les partenaires des clubs et leur public pourront de nouveau accéder aux enceintes sportives », annonce la FFHG dans un communiqué.Officiellement, chaque club devrait jouer une rencontre par semaine jusqu’à la date du 3 avril. Toutefois, selon le manager des Dragons de Rouen Guy Fournier, les clubs ont décidé de s’en tenir à une seule phase aller-retour, soit 22 journées, au lieu des deux initialement prévues au début de la saison. « La réunion s'est bien passée, car tout le monde veut continuer le championnat, en espérant une ouverture au public le plus tôt possible, a confié ce dernier dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Pour le moment, il a été décidé une saison régulière à vingt-deux journées, qui devrait nous amener à début avril. Les play-offs dépendront de la situation sanitaire. » Une solution qui devrait permettre de conclure dans les meilleures conditions une saison régulière tronquée mais durant laquelle toutes les équipes se seront affrontées à deux reprises malgré un calendrier du début de saison largement perturbé avec entre sept et treize matchs disputés par chaque équipe.