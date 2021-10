Ligue Magnus : Nouveau succès pour Grenoble et Rouen, Cergy-Pontoise aperçoit le podium

Grenoble est insatiable ! Pour la neuvième fois de suite, les Brûleurs de Loups se sont imposés en Ligue Magnus et Gap a été la victime ce vendredi. Les Rapaces ont pourtant bien démarré avec Romain Chapuis puis Dimitri Thillet en double supériorité numérique qui ont fait le break pour Gap en onze minutes. Ils ont ensuite vu Damien Fleury réduire l’écart avant le quart d’heure de jeu. Ce n’est que dans les 20 dernières minutes que les Brûleurs de Loups ont fait la différence. Alors que Lucien Onno a égalisé avant la fin de la deuxième période, Peter Valier en supériorité numérique puis Sacha Treille dans la cage vide ont conforté le succès grenoblois (2-4) et le quatrième revers gapençais de suite. Malgré un net retard, Rouen tient la cadence. Les Dragons ont signé un septième succès de suite face à Angers. Les Ducs ont démarré tambour battant avec Cédric di Dio Balsamo et Danick Bouchard qui ont trouvé la faille dans les quatre premières minutes. Un faux départ que Vincent Nesa a immédiatement atténué avant que Joris Bedin n’égalise peu avant la demi-heure de jeu. Une rencontre qui s’est décantée dans les cinq dernières minutes avec Rolands Vigners et Dylan Yeo qui ont offert la victoire à Rouen (4-2). Une victoire qui permet aux Dragons de reléguer les Ducs à quatre points.

Cergy-Pontoise se rapproche du podium

Ce résultat fait également les affaires de Cergy-Pontoise. En effet, les Jokers sont allés s’imposer à Bordeaux, battu pour la troisième fois d’affilée. Alexandre Wideman et Julien Guillaume dans le douze premières minutes ont permis aux Boxers de prendre l’ascendant mais Steven Owre a immédiatement relancé les Franciliens. Thomas Suire puis Dennis Kearney ont ensuite permis à Cergy-Pontoise d’aller chercher la victoire (2-3). Les Bordelais voient Amiens revenir à deux points après le succès des Gothiques aux tirs au but sur la glace d’Anglet. L’Hormadi a d’abord pris l’avantage par Nicolas Arrossamena et Victor Ranger mais Rudy Matima et Elgin Pearce ont remis les deux équipes à égalité. La prolongation n’ayant rien donné, l’épreuve des tirs au but a permis à Amiens de s’imposer (2-3 tab). Chamonix, de son côté, a infligé à Mulhouse un quatrième revers de suite en même temps que signer un troisième succès de suite (3-4). Nice, pour sa part, a renoué avec la victoire aux dépens de Briançon (4-2).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Vendredi 29 octobre 2021

Mulhouse - Chamonix : 3-4

Nice - Briançon : 4-2

Rouen - Angers : 4-2

Anglet - Amiens : 2-3 (tab)

Bordeaux - Cergy-Pontoise : 2-3

Gap - Grenoble : 2-4