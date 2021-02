Ligue Magnus : Mulhouse et Angers enchaînent

Mulhouse a souffert jusqu'à la fin



Fin du match à l'Illberg ⏱️

Malgré la réduction de l'écart d'Urban Sodja et deux powerplays dans les dernières minutes, ce sont bien les @ScorpionsMulho qui remportent la rencontre face aux @DiablesRouges05 (2-1) 🦂#SLMHockey pic.twitter.com/gxZCWd3sC1



— Synerglace Ligue Magnus (@LigueMagnus) February 5, 2021

Mulhouse et Angers enchaînent.A l'origine, un troisième, Gap - Grenoble, comptant pour la 16eme journée de championnat, aurait dû se dérouler également vendredi soir. Toutefois, conformément au protocole sanitaire de la Fédération française de hockey sur glace (FFHG), la rencontre a été reportée de nouveau. Les projecteurs étaient donc uniquement rivés finalement sur Mulhouse, où les Scorpions ont disposé de Besançon sur le score de 2-1 pour le compte de la 20eme journée, et Angers, vainqueur après prolongation (4-3) de Cergy-Pontoise.Menés 2-0 en début de match après des buts d'Hordelalay et Kalter pour les Jokers, puis 3-2 après que Kestila a redonné l'avantage aux visiteurs,Les Angevins restent troisièmes du classement, deux rangs devant des Mulhousiens venus eux aussi à bout de leur adversaire du soir dans la douleur. Malgré des buts de Campbell et Ten Braak qui avaient permis aux Scorpions de faire le break,Mulhouse conserve néanmoins l'essentiel à l'arrivée, avec cette deuxième victoire d'affilée qui lui permet de revenir à une longueur du 4eme Gap.Briançon -: 0-5Amiens -: 2-4- Cergy-Pontoise : 4-3 (ap)20h30 : Chamonix - Mulhouse18h30 : Nice - Gap20h00 : Grenoble - Bordeaux- Angers : 3-1Anglet -: 0-7- Briançon : 2-118h30 : Gap - Cergy-Pontoise18h00 : Amiens - Nice20h00 : Chamonix - Grenoble