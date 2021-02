Ligue Magnus (matchs en retard) : Succès à l'extérieur pour Grenoble, Cergy-Pontoise et Chamonix

Grenoble ne compte pas laisser Rouen finir la saison tranquillement. En déplacement sur la glace d’Anglet, les Brüleurs de Loups ont signé leur cinquième victoire de suite en Ligue Magnus. Si Kyle Shearer Hardy a très tôt ouvert le score pour Grenoble, Florent Neyens a égalisé pour l’Hormadi moins de sept minutes plus tard avant que Louis Vitou ne donne l’avantage à Anglet à la demi-heure de jeu. En moins de deux minutes, Sacha Treille puis Florent Neyens ont ajouté chacun un but au total de leur équipe. Mais c’est dans le dernier quart d’heure que les Brûleurs de Loups ont fait tourner le match en leur faveur. Avec six buts en douze minutes dont un triplé de Damien Fleury, Grenoble s’impose très nettement (4-8) et revient à six points des Dragons quand l’Hormadi, battu pour la cinquième fois consécutive, s’enfonce dans la zone rouge.

Les Jokers retrouvent de l’allant

Trois jours après avoir chuté contre Rouen, Cergy-Pontoise a renoué avec la victoire à l’occasion d’un déplacement à Bordeaux. La première période a vu Mathias Arnaud répondre à l’ouverture du score des Jokers par Aku Kestila. Après une deuxième période vierge de buts, les Boxers ont cédé à trois reprises en un peu plus de dix minutes face à Kevin Lorcher, Paul Schmitt et Pierre-Charles Hordelalay. La réduction de l’écart de Loik Poudrier restera anecdotique, Norbert Abramov et Jesse Pelamo donnant plus de relief à la victoire de Cergy-Pontoise (2-6) qui en profite pour passer devant Bordeaux au classement. Dernier du championnat, Briançon restait sur deux victoires de suite, revenant à deux points d’Amiens, actuel avant-dernier. Mais la réception de Chamonix a fait rechuter les Diables Rouges. Grâce notamment à des doubles de Malo Ville et Fabien Kazarine, les Pionniers s’imposent pour la deuxième fois de suite (2-6) et reviennent à hauteur de Gap.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / MATCHS EN RETARD

Vendredi 26 février 2021



1ere journée

Briançon - Chamonix 2-6



11eme journée

Anglet - Grenoble : 4-8

Bordeaux - Cergy-Pontoise : 2-6