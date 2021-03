Ligue Magnus (matchs en retard) : Cergy-Pontoise prend la cinquième place, le Top 3 tient le rythme

Rouen ne baisse pas de rythme. Battus à Bordeaux fin janvier, les Dragons ont profité d’un déplacement à Amiens pour signer un quatrième succès de suite en Ligue Magnus. Si Rolands Vigners a ouvert le score en fin de première période pour Rouen, Florian Sabatier a répondu peu après la reprise. Mais, si Arturs Sevcenko a une nouvelle fois permis aux Gothiques d’égaliser après le but de Nicolas Deschamps, les Dragons ont fini très fort le match avec des réalisations de Florian Chakiachvili, Joris Bedin, Brock Trotter et Juha Koivisto pour s’imposer (2-6) et garder cinq points d’avance sur Angers, vainqueur à Briançon. Les Diables Rouges ont bien démarré le match avec des buts d’ignat Zemchenko en toute fin de première période puis de Charles Schmitt au début de la deuxième. Samu Markkula a maintenu Briançon devant après la réduction de l’écart signée Patrick Coulombe mais les Ducs ont fait la différence dans les dix dernières minutes grâce à deux buts de Danick Bouchard et une dernière réalisation de Philippe Halley. Angers s’impose (3-4) et reste au contact de Rouen. A l’affut, Grenoble a consolidé sa troisième place en dominant Chamonix.

Cergy-Pontoise s’invite en haut de tableau

Si les Pionniers ont ouvert le score en début de deuxième période par Maxence Leroux, les Brûleurs de Loups se sont réveillés et inversé la tendance grâce à Dylan Fabre avant la demi-heure de jeu puis Joël Champagne a donné l’avantage aux Grenoblois en fin de deuxième période, conforté par Alex Aleardi moins de deux minutes plus tard. Dennis Kearney a donné plus d’allant à la victoire de Grenoble (4-1) qui maintient Gap à quatre points. En déplacement à Nice, les Rapaces ont signé un succès qui s’est construit dans la première demi-heure de jeu. Alors que Michal Popelka a ouvert le score pour les Aigles, Dimitri Thillet a égalisé deux minutes plus tard. Romain Chapuis a mis les Gapençais devant au tableau d’affichage à la 26eme minute puis le score n’a plus évolué. Une défaite de Nice (1-2) qui a des conséquences au classement car Cergy-Pontoise a saisi l’occasion de prendre la cinquième place au terme d’un match spectaculaire. Alors que les Jokers menaient de trois buts après la première période, l’Hormadi a inscrit quatre buts en onze minutes dans la deuxième avant de voir Max Kalter égaliser à 44 secondes de la pause. A un peu plus de sept minutes de la fin du match, Louis Petit a offert la victoire aux Franciliens (5-4), qui passent devant Nice pour un point.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / MATCHS EN RETARD

Mardi 9 février 2021



10eme journée

Grenoble - Chamonix : 4-1



13eme journée

Amiens - Rouen : 2-6



15eme journée

Briançon - Angers : 3-4



17eme journée

Nice - Gap : 1-2



18eme journée

Cergy-Pontoise - Anglet : 5-4