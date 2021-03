Ligue Magnus (matchs en retard) : Briançon a cédé face à Rouen, Gap voit sa troisième place être fragilisée

Après cinq victoires de suite, Gap a chuté à Bordeaux au bout du suspense. Après quasiment une demi-heure durant laquelle les deux gardiens ont eu l’avantage, Johann Skinnars a ouvert le score pour les Boxers en supériorité numérique. Le match s’est ensuite affolé dans les quatre dernières minutes avec Arnaud Faure qui a égalisé pour les Rapaces puis Andrew Johnston qui a remis Bordeaux devant au tableau d’affichage mais… à 53 secondes du terme, Fabien Colotti a remis les deux équipes à égalité. En prolongation, après cinq minutes de débats, Simon Bourque a offert la victoire aux Boxers (3-2). Une défaite qui ne fait par les affaires des Rapaces, qui n’ont que deux points d’avance sur Grenoble, qui a un match en moins. Entre le champion et la lanterne rouge, c’est un match déséquilibré qui s’annonçait. Mais, avec une équipe de Rouen déjà sacrée championne de France, la donne a changé.

Amiens fait chuter Nice

Si les Dragons ont ouvert le score peu après le quart d’heure de jeu par Mark Flood, Quentin Berthon a égalisé dans la foulée pour le Diables Rouges. A un quart d’heure du terme de la rencontre, Enzo Cantagallo a redonné l’avantage à Rouen mais Nicolas Ruel a répondu à six minutes du terme de la rencontre. Après une prolongation vierge de buts, les tirs au but ont départagé les deux équipes avec Valentin Duquenne qui a écarté trois tentatives des attaquants de Briançon et permis aux Dragons de s’imposer (2-2, 3-1 tab). Amiens, pour sa part, a fait retomber Nice dans ses travers. Si Michal Popelka a répondu pour les Aigles à l’ouverture du score de Baptiste Bruche en première période, les Gothiques ont haussé le ton et creusé l’écart par Romain Bault, Arturs Sevcenko et Yohan Coulaud. Après la réduction de l’écart de Rémi Thomas, Brendan Jacome a scellé le sort du match en infériorité numérique. Amiens s’impose (5-2) et revient à deux points de Mulhouse, premier non-relégable, avec un match en moins.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / MATCHS EN RETARD

Samedi 20 mars 2021



2eme journée

Bordeaux - Gap : 3-2 (ap)



7eme journée

Rouen - Briançon : 2-2 (3-1 tab)



20eme journée

Amiens - Nice : 5-2