Ligue Magnus (matchs en retard) : Angers profite du nouveau faux-pas de Nice

Nice n’y arrive plus. Dauphin de Rouen au classement de la Ligue Magnus, les Aigles ont concédé à l’occasion de leur déplacement à Grenoble dans un match de la 22eme journée un troisième revers consécutif en championnat. Dès la première période, les Brûleurs de Loups ont pris la main avec deux réalisations d’Aurélien Dair et de Sacha Treille en supériorité numérique. Yann Sauve a corsé l’addition en début de deuxième période avant que Peter Hrehorcak ne débloque le compteur niçois à cinq minutes de la pause... sauf que Damien Fleury et Peter Valier n’ont à nouveau creusé l’écart en 25 secondes. Après un sixième but grenoblois signé Alex Aleardi, la réduction de l’écart d’Antonin Dusek en supériorité numérique restera anecdotique. Nice s’incline (6-2) et voit Angers revenir à hauteur. En effet, les Ducs n’ont pas fait dans la dentelle sur la glace d’Anglet. Grâce notamment à des doublés de Sébastien Sylvestre, Cédric di Dio Balsamo et Tommy Giroux, les Angevins ont fait exploser l’Hormadi, qui s’en est remis à Yanick Riendeau pour réduire l’écart. Avec une très nette victoire à l’extérieur (3-10), les Ducs se relancent dans la course au podium. Cette course, Mulhouse compte bien avoir un rôle à y jouer.

Mulhouse sur sa lancée

En déplacement sur la glace d’une équipe de Chamonix qui restait sur une nette victoire à Nice, les Scorpions ont signé un succès net. Il n’a pas fallu cinq minutes pour que Louick Marcotte n’ouvre le score pour les Alsaciens. Milan Jurik puis Colin Campbell en milieu de deuxième période ont permis à Mulhouse de prendre un peu plus ses aises au score. A un peu plus d’une minute de la fin du match, Jordan Mugnier est venu conclure la rencontre avec le quatrième but des Scorpions. Avec cette victoire (0-4), Mulhouse passe devant Bordeaux pour la quatrième place, à trois points d’Angers et Nice. Gap, pour sa part, a connu un vrai coup d’arrêt. Sur leur glace face à la lanterne rouge Briançon, les Rapaces ont vu leur série de quatre victoires consécutives prendre fin. Paul Joubert a ouvert le score peu après la demi-heure de jeu pour Gap mais, en tout début de dernière période, Felix Plouffe a égalisé. Sur un penalty, Romain Gutierrez a redonné l’avantage aux Gapençais à un quart d’heure de la fin du match, qui a été à sens unique pour les Diables Rouges. Ignat Zmechenko a égalisé avant que Romain Colomban ne redonne l’avantage à Briançon. Dès lors, Gap a tout tenté pour revenir et, dans une cage vide, Urban Sodja a scellé le sort du match (2-4).



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / MATCHS EN RETARD

Vendredi 12 février 2021



16eme journée

Anglet - Angers : 3-10



17eme journée

Chamonix - Mulhouse : 0-4



18eme journée

Gap - Briançon : 2-4



22eme journée

Grenoble - Nice : 6-2