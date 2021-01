Ligue Magnus (matchs en retard) : Angers et Amiens voient leurs poursuivants revenir, Rouen imperturbable

Rouen est intouchable cette saison. Face à Chamonix, les Dragons ont signé leur dixième succès en dix matchs de Ligue Magnus. Dès la première période, avec quatre buts inscrits, les Rouennais ont mis la main sur le match. La réduction de l’écart signée Andrei Rychagov, consécutive au doublé de Joël Caron-Belleville, tout comme celle de Sami Tavernier au début de la troisième période, se sont avérées anecdotiques dans une rencontre à sens unique. Rouen s’impose très nettement (9-2) et continue de mener grand train. Mais c’est derrière les Dragons qu’il y a eu du mouvement à l’occasion des matchs en retard programmés ce samedi. Troisième du classement, Angers a fragilisé sa position avec sa défaite à domicile face à Gap. Pourtant, après une deuxième période rondement menée, les Ducs avaient fait la différence mais les Rapaces n’ont rien lâché et, à 19 secondes de la fin du match, Fabien Colotti a égalisé. La prolongation n’a pas duré plus de deux minutes avec Chad Langlais qui a offert la victoire au Gapençais (4-5), qui remontent au quatrième rang à trois points d’Angers.

Amiens recule dans la hiérarchie

Après leur victoire face à Chamonix ce vendredi, les Amiénois n’ont pas enchaîné face à Bordeaux. Les Boxers ont ouvert le score très tôt par Alexandre Mulle puis Loik Poudrier a fait le break, effacé en fin de première période par Guillaume Leclerc. Les deux équipes se sont ensuite neutralisées mais les Gothiques n’ont jamais su revenir à hauteur. Olivier Labelle a confirmé la victoire bordelaise à deux secondes du buzzer (1-3). Les Boxers en profitent pour remonter au cinquième rang, à égalité de points avec Gap et Amiens, désormais sixième. Juste derrière les Gothiques, Mulhouse frappe à la porte. Les Scorpions ont éteint les Brûleurs de Loups avec deux buts dans la première période avant un troisième en toute fin de deuxième. Les Grenoblois ont réagi dans le dernier tiers-temps en revenant à une longueur mais Colin Campbell et Colin Downey ont marqué dans la cage vide pour confirmer le succès mulhousien (5-2). Les Scorpions doublent Grenoble et reviennent à un point du trio Gap-Bordeaux-Amiens. Enfin, le choc entre les deux derniers a vu Cergy-Pontoise et Briançon se neutraliser sans marquer le moindre but durant 60 minutes. Il a fallu une réalisation de Pierre-Charles Hordelalay après deux minutes de prolongation pour offrir la victoire aux Jokers (1-0).



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / MATCHS EN RETARD

Samedi 16 janvier 2021



14eme journée

Rouen - Chamonix : 9-2



15eme journée

Amiens - Bordeaux : 1-3



16eme journée

Cergy-Pontoise - Briançon : 1-0 (ap)



18eme journée

Mulhouse - Grenoble : 5-2



19eme journée

Angers - Gap : 4-5 (ap)