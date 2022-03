Ligue Magnus : Le trio de tête en impose

⚡️FIN DU MATCH⚡️

Victoire des Dragons au finish face à une très belle équipe chamoniarde. Triplé pour Rolands Vigners 🔥🔥🔥 !!



🏒 Joran Reynaud

🏒 Andrew Johnston

🏒 Quentin Tomasino

🏒 Rolands Vigners x 3



Rouen 6️⃣-4️⃣ Chamonix pic.twitter.com/ig8B7xIzVX



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Mardi 1er mars 2022



Leader de Ligue Magnus,, l'avant-dernier du championnat de hockey sur glace. Les buts du jour sont les œuvres de Valentin Grossetete et de Sacha Treille. Le dauphin des Isérois, Angers, a en revanche eu plus de mal à s'imposer face à Mulhouse (10eme). Sur un score de 2-2 au terme des trois tiers-temps, la balance a penché du côté des Ducs grâce à la réalisation du Canadien Tommy Giroux en prolongation.Le trio de tête de la Ligue Magnus s'est imposé ce mardi car dans le même temps,. Meilleur buteur des Dragons avec un triplé à la clé, le Letton Rolands Vigners a été le grand artisan de ce succès de gala. En face, chez les Haut-Savoyards, le Canadien Phil Marinaccio avait pourtant signé un doublé en première période, offrant une belle avance de 0-2 aux Pionniers.Le dernier match du jour a vu Gap surclasser sur la plus courte des marges Bordeaux (2-1). Les Rapaces, 6eme, ont ainsi mis fin à leur série de quatre défaites consécutives grâce aux buts de Romain Gutierrez et du Slovène Bostjan Golicic. Dans les rangs des Boxers, on a pourtant cru tenir le bon bout suite à l'ouverture du score du Canadien Louis Belisle.mais ce 3eme revers de rang ne fait clairement pas leurs affaires.- Anglet : 2-0- Mulhouse : 3-2 (après prolongation)- Chamonix Mont-Blanc : 6-4- Bordeaux : 2-1