Ligue Magnus : Large victoire pour Gap face à Chamonix

Victoiiiiiiiire 💪

7 buts ce soir face aux @PionniersHockey ! 🔥 Un match solide et complet de bon augure pour la suite 🚀

GAP 7️⃣ - 1️⃣ CHAMONIX#WeAreRapaces pic.twitter.com/roa2ExSB5h



Gap a poussé jusqu’au bout

Gap a offert un beau cadeau à ses supporters. A l’occasion de leur première sortie en 2022, les Rapaces n’ont fait qu’une bouchée de la lanterne rouge de la Ligue Magnus, Chamonix, qui restait sur un succès de prestige face à Rouen. Il a fallu attendre la fin du premier quart d’heure pour que les Gapençais ouvrent la marque par l’intermédiaire d’Arturs Mickevics. Bien lancé par Romain Gutierrez et Julien Correia, ce dernier est allé tromper Richard Sabol. L’attaquant letton y est allé de son doublé en tout début de deuxième période, une nouvelle fois trouvé par Romain Gutierrez alors que Benjamin Lagarde est également intervenu sur cette action. A peine la demi-heure de jeu passée et sur une situation de supériorité numérique, Johan Lorraine et Romain Chapuis ont trouvé Paul Joubert. Ce dernier a corsé l’addition pour les Rapaces, qui n’en avaient pas encore assez. Moins de trois minutes plus tard, Benjamin Lagarde a conclu victorieusement une action initiée par Romain Gutierrez et Bostjan Golicic.Ce dernier, juste avant la fin de la deuxième période, a profité des assistances de Julien Correia et Fabien Colotti pour aller inscrire le cinquième but gapençais. Pour les 20 dernières minutes, le banc des Pionniers a décidé de lancer Clément Ginier dans le but à la place de Richard Sabol. Les joueurs de Chamonix, profitant d’une supériorité numérique, ont sauvé l’honneur en tout début de dernière période grâce à Matthias Terrier, trouvé par Clément Masson et Christian Silfver avant d’aller tromper Julian Junca. Un but encaissé qui a visiblement irrité les Rapaces qui, 86 secondes plus tard, ont creusé à nouveau l’écart par l’intermédiaire de Romain Gutierrez, bin aidé par Arturs Mickevics et Benjamin Lagarde. A l’orée du dernier quart d’heure, sur une action individuelle, Julien Correia a conclu la rencontre. Gap signe une 14eme victoire cette saison sur un score net (7-1) et dépasse la barre des 40 points au classement. Chamonix, battu pour la 19eme fois en 24 matchs, reste bon dernier avec un seul point de retard sur Mulhouse et Briançon.