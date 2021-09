Ligue Magnus : Large victoire pour Cergy-Pontoise, nouvelle défaite pour Rouen

Après un succès inaugural face à Bordeaux, Rouen a perdu de sa superbe. Défaits par Nice ce vendredi, les Dragons ont chuté à l’occasion de leur déplacement à Gap. Les Rapaces ont démarré fort avec Romain Chapuis qui a ouvert le score après quatre minutes. Le score est longtemps resté inchangé mais, à la demi-heure de jeu, David Gilbert a permis à Rouen d’égaliser. Toutefois, à l’entame du dernier quart d’heure, Fabien Colotti a permis à Gap de reprendre l’avantage. Tentant le tout pour le tout, les Dragons ont fait sortir Matija Pintaric pour jouer en supériorité numérique mais ça n’a pas joué en leur faveur. Dimitri Thillet a profité de la cage vide pour sceller le sort de la rencontre (3-1). Une soirée qui a également vu Briançon disputer sa première rencontre de la saison mais les Diables Rouges ont connu la défaite face à Amiens. La première période a vu Tomas Simonsen répondre à Rudolf Huna avant que le joueur de Briançon ne réponde à son tour au but de Joe West à l’entame de la deuxième période… puis redonne l’avantage aux Diables Rouges peu après la demi-heure de jeu. Toutefois, Stanislau Lapachuk a arraché la prolongation pour les Gothiques, qui n’ont eu besoin que de 53 secondes pour l’emporter grâce à Alexandre Boivin (3-4 ap).

Cergy-Pontoise en impose

Alors qu’Angers a signé ce vendredi son deuxième succès en deux matchs, Cergy-Pontoise a fait de même à l’occasion de la réception de Chamonix et avec la manière. Dès la conclusion de la première période, le sort du match était pratiquement joué. En effet, les Jokers ont mis la bagatelle de six buts en l’espace de 20 minutes avec Thomas Suire, Steven Owre, Norbert Abramov, Dennis Kearney, Aku Kestila et Louis Petit comme buteurs. Phil Marinaccio a tenté de relancer les Pionniers durant la deuxième période avec deux buts mais, entretemps, Ryan Tait y était allé du sien. La fin de match a également vu Aku Kestila marquer alors Tuuka Rajamaki signer un doublé quand Sébastien Delemps a sauvé l’honneur de Chamonix, qui s’incline très lourdement (10-3). Tombé face aux Jokers pour lancer sa saison, Anglet s’est imposé à l’occasion de la réception de Mulhouse. Si les Scorpions ont ouvert le score par Antonin Germond au bout de quatre minutes, Kevin Massy a égalisé pour l’Hormadi à la demi-heure de jeu. Mais, après la réalisation de Shawn Morton Boutin, Mulhouse a perdu le fil du match. Jacob Sweeney, Michal Gutwald et Emils Gegeris ont scellé la victoire d’Anglet (4-2).



HOCKEY SUR GLACE / LIGUE MAGNUS

Samedi 25 septembre 2021

Briançon - Amiens : 3-4 (ap)

Anglet - Mulhouse : 4-2

Cergy-Pontoise - Chamonix : 10-3

Gap - Rouen : 3-1