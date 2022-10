Ligue Magnus (J7 et J11) : Cergy-Pontoise et Angers renouent avec la victoire

Après deux revers de suite, les Jokers ont retrouvé de l’allant. A l’occasion de la réception de Bordeaux, Cergy-Pontoise s’est imposé dans un match très riche en buts. Loïc Farnier a ouvert le score pour les Franciliens dès la 10eme minute puis Samuel Salonen a fait le break 55 secondes plus tard. Les Boxers ont répondu par Kévin Spinozzi en fin de première période avant que Peter Valier n’égalise au début de la deuxième. Toutefois, en un peu moins de sept minutes, les Jokers ont repris le large au tableau d’affichage. Vincent Melin, Robert Baillargeon puis Aurélien Dorey sont allés tromper Gaëtan Richard. Douze secondes après ce cinquième but francilien, Julien Guillaume a réduit l’écart puis Niklas Salo l’a imité au début de la dernière période. Néanmoins, Cergy-Pontoise a terminé fort avec Pierre-Charles Hordelalay puis William Bower qui ont assuré la victoire. Le dernier but de Nikita Jevpalovs restera anecdotique. Les Jokers s’imposent (7-5) et remontent au huitième rang. Les Boxers, quant à eux, voient Angers creuser l’écart.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 7EME JOURNEE

Vendredi 30 septembre 2022

Mulhouse - Angers : 3-2 (tab)

Chamonix - Nice : 2-1 (ap)

Anglet - Rouen : 4-5 (ap)

Gap - Grenoble : 2-1 (ap)



Samedi 1er octobre 2022

Briançon - Amiens : 2-3



Dimanche 2 octobre 2022

Cergy-Pontoise - Bordeaux : 7-5

Angers a pris son temps

En effet, dans un match avancé de la 11eme journée, les Ducs ont pris le meilleur sur Anglet. Une rencontre qui a mis du temps avant de trouver son rythme. Il a fallu attendre la 28eme minute pour que Maurin Bouvet aille tromper Julien Gaubert pour l’ouverture du score. Le break angevin n’est intervenu qu’au tout début du dernier tiers-temps grâce à Jonathan Charbonneau, deux buts venus sur supériorité numérique. A un peu moins de sept minutes de la sirène, profitant d’une double supériorité, l’Hormadi a réduit l’écart par l’intermédiaire de Thomas Decock… mais c’était avant cinq dernières minutes totalement à l’avantage d’Angers. Téo Sarliève y est allé de son doublé avant que Jonathan Charbonneau ne fasse de même en toute fin de match pour assurer la victoire des Ducs (5-1), qui consolident leur troisième place à deux points de Gap mais avec désormais quatre longueurs d’avance sur Bordeaux. Anglet, battu pour la septième fois en sept matchs, reste bon dernier du classement.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 11EME JOURNEE

Dimanche 2 octobre 2022

Angers - Anglet : 5-1



Vendredi 14 octobre 2022

20h00 : Briançon - Bordeaux

20h30 : Gap - Cergy-Pontoise

21h00 : Amiens - Rouen



Dimanche 30 octobre 2022

18h00 : Nice - Grenoble



Reporté à une date ultérieure

Chamonix - Mulhouse