Ligue Magnus (J7) : Amiens repart de l'avant aux dépens de Briançon

|| BRIANÇON x AMIENS ||

Le Groupe Lhotellier vous présente le résultat du match :



Sans proposer un grand hockey, les Gothiques ont poussé jusqu’au bout. Ils assurent l’essentiel en ramenant les 3 points de ce déplacement à Briançon 💪#wearegothiques pic.twitter.com/LUhz8Ivli9



— Gothiques d’Amiens (@Gothiques_AHE) October 1, 2022

Amiens n’a pas laissé Briançon revenir

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 7EME JOURNEE

Vendredi 30 septembre 2022

Samedi 1er octobre 2022

Dimanche 2 octobre 2022

Amiens a relevé la tête. Battus par Gap, étrillé par Grenoble puis dominé de peu par Chamonix lors de leur dernière sortie, les Gothiques ont tiré le maximum de leur déplacement à Briançon lors de l’avant-dernier match de la 7eme journée de Ligue Magnus. Une rencontre que les Amiénois ont démarré tambour battant car il n’a fallu attendre que 67 secondes pour voir l’ouverture du score. Lancé par Danick Bouchard, Pierre-Olivier Morin n’a laissé aucune chance à Jan Broz. Un coup dur d’entrée auquel les Diables Rouges ont pu répondre un peu moins de dix minutes plus tard. Avec Kristaps Bazevics et Artem Garifulin à la manœuvre, Kevin Igier s’est joué d’Henry-Corentin Buysse pour remettre les deux équipes à égalité. Un score qui n’a alors pas bougé jusqu’à la conclusion de la première période. Toutefois, l’entame de la deuxième a été aussi intense que celle du match.En effet, 80 secondes ont suffi à Amiens pour reprendre l’avantage au acore. Tanner Jago a bonifié une action initiée par Pierre-Olivier Morin et Tuukka Rajamaki. Cette fois, les Gothiques n’ont pas laissé Briançon revenir. En effet, à un peu plus de trois minutes de la fin du deuxième tiers-temps, Danick Bouchard a fait le break sur une action initiée une nouvelle fois par Tuukka Rajamaki et Tanner Jago. Les Diables Rouges ont poussé pour espérer une première victoire cette saison mais ils n’ont pu que réduire l’écart à un peu plus de quinze minutes du terme de la rencontre. Denis Kurepanov a profité d’une action menée par Kevin Igier et Quentin Fauchon pour marquer. Malgré une dernière minute en supériorité numérique grâce à la sortie de Jan Broz pour faire entrer un joueur de champ, Briançon concède une sixième défaite en autant de matchs (2-3). Amiens, de son côté, se donne de l’air avec ce deuxième succès en sept rencontres.- Angers : 3-2 (tab)- Nice : 2-1 (ap)Anglet -: 4-5 (ap)- Grenoble : 2-1 (ap)Briançon -: 2-3Cergy-Pontoise - Bordeaux