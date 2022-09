Ligue Magnus (J6) : Angers écrase Briançon sur sa glace

⏱ | Fin du match

Angers n’a pas laissé Briançon espérer

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 6EME JOURNEE

Mardi 27 septembre 2022

Mercredi 28 septembre 2022

Angers reste sur courant alternatif. Enchaînant victoire puis défaite depuis le début de la saison de Ligue Magnus, les Ducs sont restés sur le même tempo à l’occasion d’un déplacement à Briançon pour conclure la 6eme journée. Une rencontre qui a tourné à la démonstration pour les Angevins, qui n’ont pas tardé à donner le « la ». Après neuf minutes d’un round d’observation, les Ducs ont frappé à deux reprises en 66 secondes. Tommy Giroux, lancé par Jonathan Charbonneau et Antonin Manavian, a trompé une première fois la vigilance de Jan Broz. Robin Gaborit, sur des assistances de Cédric di Dio Balsamo et Marius Serer, a fait le break avant de corser l’addition à 31 secondes de la pause avec les mêmes passeurs à l’origine du but. La deuxième période a très vite vu les deux formations se répondre.Benjamin Berard a débloqué le compteur des Diables Rouges 37 secondes après la reprise sur des passes de Martin Krasnican et Aleksei Ishmametev. Jonathan Charbonneau lui a répliqué trois minutes plus tard, lancé par Tommy Giroux et Philippe Halley. C’est ensuite Rudolf Huna qui s’est joué d’Evan Cowley, décalé par Marek Zagrapan et Kevin Igier pour le deuxième et dernier but de Briançon. Zachary Torquato, sur des passes de Maurin Bouveet et Cameron Brown, puis Téo Sarliève, lancé par Baptiste Couturier et Kylian Fauvel, a donné quatre longueurs d’avance aux Ducs à l’entame des 20 dernières minutes. Une dernière période qui a seulement vu Kylian Fauvel, aisé par Tommy Giroux et Philippe Halley, tromper une dernière fois le gardien des Diables Rouges. Angers s’impose très nettement hors de ses bases (2-7) et remonte au quatrième rang du classement. Briançon, tout comme Anglet, n’a toujours pas connu la victoire cette saison.Nice -: 0-3- Cergy-Pontoise : 7-1Amiens -: 2-3 (tab)- Anglet : 7-1- Mulhouse : 3-2Briançon -: 2-7