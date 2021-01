Ligue Magnus (J32) : Anglet a encore subi la loi de Rouen

En moins de 24 heures, la donne n’a pas changé entre Anglet et Rouen. Alors que les Dragons ont largement pris le meilleur sur l’Hormadi ce samedi dans le cadre de la 20eme journée, la deuxième confrontation entre les deux formations a donné un résultat similaire. Très rapidement, les Rouennais ont pris l’avantage au score, Anthony Guttig ouvrant la marque après un peu moins de sept minutes de jeu. Avant la fin de la première période, Enzo Cantagallo puis Théo Gueurif ont fait le break pour les Dragons. Mais, contrairement à ce samedi, les joueurs d’Anglet ont su tromper Matija Pintaric. En effet, peu avant la moitié de la deuxième période, Jules Boscq a profité d’une supériorité numérique pour réduire l’écart. Peut-être vexés, les joueurs de Rouen ont repris trois buts d’avance... sept secondes plus tard par l’intermédiaire de Mark Flood. A sept minutes de la fin du match, Joël Caron-Belleville a consolidé l’avantage des Dragons. Rouen signe un neuvième succès en autant de rencontres disputées (1-5) et reste solide leader de la Ligue Magnus. Anglet, battu pour la troisième fois de suite, reste au pied du podium mais Angers, qui n’a qu’un point d’avance, a disputé trois matchs de moins par rapport à l’Hormadi.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 32EME JOURNEE

Dimanche 10 janvier 2021

Anglet - Rouen : 1-5



Mardi 19 janvier 2021

20h00 : Mulhouse - Briançon

20h15 : Amiens - Grenoble

20h15 : Bordeaux - Nice

20h30 : Angers - Chamonix

20h30 : Cergy-Pontoise - Gap