Ligue Magnus (J25) : Face à Gap, Nice a fait la différence en fin de match

Une semaine après sa nette victoire à Anglet, Nice a eu chaud sur la glace de Gap, qui n’avait pas joué en Ligue Magnus depuis plus de deux mois. Les Rapaces ont entamé la rencontre sur le bon rythme et, au quart d’heure de jeu, Evan Mosey est allé tromper Rok Stojanovic pour l’ouverture du score. Les Aigles, bousculés, ont dû attendre la moitié de la deuxième période pour réagir. Sur des assistances de Jules Breton et Loïc Chabert, Peter Hrehorcak a remis les deux équipes à égalité mais cet avantage n’aura pas tenu dix minutes. Profitant d’une supériorité numérique, Bostjan Golicic a bonifié une action initiée par Evan Mosey et Julien Correia pour remettre les Rapaces devant au score. Le break pour Gap est venu 42 secondes après le début de la troisième période.

Nice n’a jamais cessé d’y croire

Une nouvelle supériorité numérique a permis à Julien Correa, lancé par Bostjan Golicic et Romain Gutierrez, de donner deux buts d’avance aux Rapaces. Mais les Niçois n’ont jamais voulu abandonner dans cette rencontre. A six minutes de la fin du match et en supériorité numérique, Emil Bagin a réduit l’écart sur des assistances de Romain Carpentier et Kristjan Cepon. Les Aigles ont alots tout donné pour égaliser et ça a fini par payer avec... 17 secondes à jouer. Passeur sur le deuxième but, Kristjan Cepon s’est mué en buteur avec l’aide de Loïc Chabert et Peter Hrehorcak. La prolongation n’a pas permis de départager les deux équipes et, alors que les tireurs gapençais ont tous buté sur Rok Stojanovic, Ondrej Kopta et Emil Bagin ont trompé la vigilance de Julian Junca pour offrir la victoire aux Aigles (3-4 tab). Un succès qui permet à Nice de revenir à un point du leader Rouen quand Gap, battu pour la deuxième fois de suite, reste au sixième rang.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 25EME JOURNEE

Dimanche 20 décembre 2020

Gap - Nice : 3-4 (tab)



Dimanche 24 janvier 2021

16h00 : Cergy-Pontoise - Grenoble



Reportés à une date ultérieure

Angers - Briançon

Chamonix - Rouen

Bordeaux - Mulhouse

Anglet - Amiens