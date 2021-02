Ligue Magnus (J20) : Gap chute à domicile face à Cergy-Pontoise

Le promu Cergy-Pontoise continue de surprendre en Ligue Magnus. Après avoir pris le meilleur sur Amiens puis Mulhouse plus tôt cette semaine, les Jokers ont enchaîné une troisième victoire de suite. Pour cela, les Franciliens ont profité de leur duel face à une des équipes les moins en forme actuellement, Gap. Pourtant, ce sont bien les Rapaces qui ont pris le meilleur départ dans cette rencontre. Il n’a fallu que trois minutes pour que Maxence Bortino prenne le meilleur sur Daniel Tirone et ouvre le score pour les Gapençais. Un avantage qui a tenu tout au long de la première période. Mais, au retour sur la glace de l’Alp’Arena, la donne a brutalement changé. En effet, 84 secondes après l’engagement, en toute fin de supériorité numérique provoquée par une crosse haute de Chad Langlais, Max Kalter a trompé la vigilance de Julian Junca pour égaliser. Les deux équipes se sont alors tenu en respect jusqu’aux dix dernières minutes. A un peu plus de sept minutes de la fin du temps réglementaire, Kevin da Costa a fait la différence pour les Jokers. Les Rapaces ont poussé pour égaliser mais c’est bien Cergy-Pontoise qui s’impose par la plus petite des marges (1-2), son troisième succès consécutif. Gap, battu pour la troisième fois de suite, recule au huitième rang du classement au bénéfice des Jokers, désormais septièmes.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 20EME JOURNEE

Dimanche 18 octobre 2020

Bordeaux - Angers : 3-1



Samedi 9 janvier 2021

Anglet - Rouen : 0-7



Samedi 9 janvier 2021

Mulhouse - Briançon



Vendredi 5 février 2021

Mulhouse - Briançon : 2-1



Mardi 16 février 2021

Chamonix - Grenoble : 1-6



Dimanche 21 février 2021

Gap - Cergy-Pontoise : 1-2



Samedi 20 mars 2021

20h15 : Amiens - Nice